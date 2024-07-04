張榕容片場爆意外！化身「大法師」頭撞軌道 白皙美腿破皮慘濺血
導演徐漢強率領演員陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白、瘦瘦，今（4）日出席《鬼才之道》媒體試片記者會。張榕容在片中演出「亮麗鬼后」凱薩琳，招牌嚇人姿勢是「大法師」下腰動作，但在拍攝時卻意外將頭部撞到軌道，嚇壞現場所有人！另外還有「滑壘」動作，令她白皙美腿破皮濺血，為戲犧牲很大。
記者黃雅琪／台北報導
張榕容在電影中有非常多的動作戲，開拍前有練習前滾、後滾翻，她認為最困難的部分是「滑壘」動作，每次滑壘的時候腿部都會破皮：「我記得有一場戲，本來的那地方沒有地毯，我滑壘出去之後，發現我每次滑都會破一片。」另外，張榕容還有艱難的「大法師」下腰動作，她為此特別做重訓鍛鍊手部肌肉，卻在拍攝時不小心頭部撞到軌道，導演徐漢強直呼：「嚇死了！」
陳柏霖在片中模仿90年代的偶像又唱又跳，致敬林志穎、金城武、郭富城、孫耀威、小虎隊等人，甚至獻唱電影主題曲，他笑稱自己恥力全開：「第一次看的時候真的快崩潰，想說以後怎麼見人，怎麼變這個樣子！」但隨即自爆該歌曲已上架KTV，大家都可以點來唱，也讓陳柏霖當場被拱可以接尾牙表演。
導演徐漢強表示，他與編劇從劇本階段就很痛苦，拍攝過程姚以緹與他在開拍前兩天接連確診新冠肺炎：「大家在一個滿克難的情況下（拍攝），最困難的戲就是在山上奔跑！」陳柏霖罕見穿了裙子拍攝，在山上奔跑了一整夜，笑說：「有拿（裙子）起來搧風！」拍前導片與正片時，都有意外被路人捕捉「鬼影」上傳到網路上，導演徐漢強透露：「（路人）都露出『矮額，我看到什麼』的表情。」