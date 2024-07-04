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孫安佐開除朱姓經紀人！曝2人關係「他比較像我的禁衛軍」

▲孫安佐和陳沂（右圖左）在SWAG同台，透露已經將朱姓經紀人開除，直呼對方不成熟，比較像是他的「禁衛軍」。（圖／翻攝自IG）
▲孫安佐和陳沂（右圖左）在SWAG同台，透露已經將朱姓經紀人開除，直呼對方不成熟，比較像是他的「禁衛軍」。（圖／翻攝自IG）

記者李欣容／台北報導

狄鶯和孫鵬的兒子孫安佐3日在直播平台SWAG合體陳沂，由於孫安佐日前才和朱姓經紀人帶著火槍現身信義區引發不少爭議，當時檢警更將兩人依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送台北地檢署，最後孫安佐以30萬元交保，朱姓經紀人則因襲警罪加一等。孫安佐在直播中透露，經紀人比較像他的「禁衛軍」，目前經紀人已經換人。

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孫安佐和朱姓經紀人因在信義區亮出瓦斯火槍引發爭議，兩人被移送台北地檢署，朱姓經紀人卻在過程中襲警，再吃一條妨害公務罪移送法辦。孫安佐在直播中表示，「他（經紀人）可能不成熟，比較像我的禁衛軍，在沒有通知我的情況下，散發我不想要的消息。」目前已將朱男開除，換了新的經紀人幫他處理對外工作。

▲孫安佐朱姓經紀人抵達北檢。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐朱姓經紀人因襲警吃上妨害公務罪，孫安佐透露已經將他開除。（圖／NOWnews攝影中心）
而孫安佐的各種爭議行為，媽媽狄鶯被指過度溺愛，孫安佐難得替媽媽說話，「你們有住過我家？好像可以知道我家的狀況，你們是間諜嗎？」

孫鵬一家人頻登上新版面，孫安佐表示，「我爸我媽所有之間的衝突，我都有一直在解決，因為家庭問題不解決，我也會覺得很煩。也許我家庭不平凡，但我們的日常很平凡！」而孫安佐日前因被檢警送辦，意外曝光了他的真實姓名「孫健豪」，他表示新名字是爸媽改的，「算命師說改一個名字或許會有不同做事的態度，最明顯的改變是處理事情的態度，以前比較天真。」

▲孫安佐（右）和陳沂在節目上聊家庭的事，認為網友都不是他，不能隨意批評他的父母。（圖／翻攝自IG）
▲孫安佐（右）和陳沂在節目上聊家庭的事，認為網友都不是他，不能隨意批評他的父母。（圖／翻攝自IG）

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