藍推健保點值入法！衛福部揭恐漲保費　4大改革方向出爐

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林靜儀說明，首先是持續擴大資源挹注，維持總額預算適當成長率，並將現行總額項目中，如長照相關、公共衛生、預防保健、基礎資訊建設、護理津貼、癌症新藥暫時性支付等項目，改由公務預算支應，原移出項目之費用留於總額，可挹注改善點值及醫療品質。
其次為反應實際醫療成本及臨床人員的付出，林靜儀表示，健保署已於113年6月成立「支付標準衡平性評量規劃專家小組」，將持續邀請相關專業團體或專科醫學會共同討論，優先調升醫事人力投入及急重難症項目，改善醫事人員待遇，以穩固醫療照護量能。
林靜儀也提到，要合理分配醫療資源，針對山地離島資源不足地區燈塔型之醫院提供補助，保障其收入或點值，維持在地醫療資源，並規劃百億癌藥基金，以增加民眾使用癌症新藥的可近性，並避免排擠健保資源，後續將每年滾動檢討給付。
為使健保資源有效運用提升健保效率，抑制不必要支出，健保署則推動持續推動分級醫療政策及家醫制度，低風險或穩定慢性病人於基層院所照護，讓區域級以上醫院可保存醫療量能照顧高風險或重症病患，以合理分配醫療資源；優化健保雲端系統減少重複用藥、檢查、檢驗；加強醫療服務審查，抑制不當成長；滾動式檢討藥品和醫材給付規範；檢討部分負擔費用等政策。
衛福部表示，健保總額預算是對全國民眾健康投資，亦為國家重要社會保險制度；保障健保合理點值，是大家的期盼，但需要審慎以對，多方通盤考量，完備相關配套措施，方能讓總額適度成長、資源合理分配，醫護人員確保合理薪資待遇，保障民眾就醫品質，維持健保永續。