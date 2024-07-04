阿美族里漏部落巫師祭儀文化　族人須由「神靈挑選」才可成為祭師

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台灣文化資產官網提到，里漏部落的巫師祭團有屬於自己的階級，2級、3級、4級巫師尊稱最高級巫師為爸爸（Wima）、媽媽（Wina），最高級別巫師則稱以下3級巫師Binasuwam（小孩子），平時負責鍛鍊、考核他們的能力。
花蓮縣文化局官網提到，祭師團體具有部落社會責任義務的角色，功能包括慎終追遠、凝聚部落感情、經濟的功能、娛樂的功能、教育上的功能、社會的功能、傳承的功能，不過由於時代的變遷，青年已不願意加入祭師團體，往日從旁參與儀式的部落民眾也都逐漸流失，因此2009年，原住民音樂文教基金會就將「花蓮縣吉安鄉東昌村阿美族里漏部落巫師祭儀」提報台灣宗教文化資產，時任的9名女祭師也經縣政府公告認定成為保存者。
花蓮縣文化局官網指出，里漏部落的巫師歲時祭儀中除了10月初舉行的巫師祭，其餘儀式都是配合部落農事所舉行的祭儀，而且巫師的歲時祭儀種類很多，除了要與部落歲時祭儀有相互配合而舉行的祭儀類型，若從舉行的時間、空間來看則可分為固定、不固定、私人的、部落的分類。
花蓮縣文化局官網說明，里漏部落祭祀團體目前僅存9名女巫師，包括黃丁妹（Tevi Tupaw）、莊美梅（Epah Akus）、黃陳勤蘭（Seraingku）、高金妣（Api Renget）、楊玉英（Lisin Parata）、黃花妹（Tipus Rara）、邱金英（Rara Piting）(退休)、邱碧蓮（Lali’ Nanip）、陳西妹（Muki Futing），其中黃成妹現已離世，楊玉英、邱金英退休。《NOWnews今日新聞》記者對此致電原住民音樂文教基金會，詢問祭祀團體現況，但在截稿前均顯示通話當中。
另外，家族3代皆有成員擔任部落祭師的高金妣（Api Renget），也於今年6月29日辭世，享壽86歲，出生1939年的她，30多歲開始成為Sikawasay（祭師），無論是在風雨之中，或是徹夜不眠的執行儀式皆未缺席，肩負部落以及家戶執行儀式的終身職務，文化部為了感念她對巫師祭儀的保存、傳承，將會頒贈旌揚狀予以表彰。