作高雄港航界的後盾！台灣港務公司辦第70屆航海節高雄區慶祝大會
台灣港務公司於3日下午，在高雄市衛武營國家藝術文化中心表演廳，舉辦第70屆航海節高雄區慶祝大會，會中頒獎表揚高雄區模範航港從業人員，以資鼓勵。
記者黃守作／高雄報導
第70屆航海節高雄區慶祝大會，是由台灣港務公司、財政部關務署高雄關、航港局南部航務中心、高雄市國際輪船公會、高雄市船務代理公會等30個航港各界單位代表共同籌劃，由台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮擔任籌備會主任委員及活動總指揮，有高雄港航各界、政府機關、台灣港務公司同仁及民意代表等人與會。
台灣港務公司董事長李賢義表示，航港產業正面臨環境變化的重大挑戰，包含經貿環境的不確定性及全球淨零碳排目標等，在多重挑戰的環境下，港務公司將持續優化港埠基礎建設，並推動智慧永續雙軸轉型，以更好的服務，作高雄港航各界最堅強的後盾。
交通部航港局局長葉協隆代表交通部出席，他說，高雄港第7貨櫃中心今(113)年即將啟用第2期，使高雄港站穩東亞重要貨櫃港口戰略位置，在客運業務方面，高雄港積極成為郵輪母港，帶動觀光發展，在水岸觀光部分，持續推動舊港區周邊碼頭空間的開發，高雄港在這10年間的蛻變，社會大眾有目共睹。
在第70屆航海節高雄區慶祝大會中，除表揚航港模範從業人員，並感謝不分晝夜守護船舶進出港口的VTC塔台、燈塔與引水人員的付出與奉獻，使高雄港區業務能持續穩定發展，並頒發特殊貢獻獎給高群裝卸公司董事長王武雄，以感謝王武雄董事長在高雄港一甲子的付出與貢獻。