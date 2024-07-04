告五人奪金曲獎遭酸民砲轟！首吐真實心情 高EQ回應：路很長
樂團「告五人」以歌曲〈又到天黑〉拿下「年度歌曲獎」，擊敗楊乃文、草東沒有派對、MC HotDog 熱狗、張惠妹等勁敵，引發網路熱烈討論。告五人作為「時尚茶飲品牌全球首位代言人」，今（4）日出席記者會，被問及此事，他們坦言有看到大家的意見，心情不會受到負評影響，團長謙哥也高EQ表示：「路很長，我們只要好好做、用心做，就是最幸福的事情。」
記者吳昕蓓／台北報導
告五人近年來聲勢水漲船高，手中的代言將近20個，被問到是否滿意這次的酬勞，主唱犬青開玩笑表示：「第4張專輯就靠它了！」對於金曲獎的風波，他們也坦言，是希望能以〈又到天黑〉讓大家看到不同職業的辛苦，「對我們來講都是非常正面的消息」，雲安也正能量表示：「告五人最榮幸的地方是歌迷真的對我們很好，給我們很多能量。」
金曲獎典禮上，MC HotDog熱狗表演時麥克風突然沒聲音，緊急換了2、3次才狀況排解，被問到是否有相似經驗，犬青表示，曾經有次音樂祭，麥克風訊號跟隔壁舞台的出現衝突，導致他們的耳機沒有聲音，但因為外面還是有聲音，沒有人察覺到異狀，他們便撐完全場，雲安也餘悸猶存表示：「回去立刻滑評論，沒有被罵，太好了！」
告五人最近好消息不斷，獲得金曲獎肯定，又接了好幾個代言，雲安被問到要如何犒賞自己，也透露目前正在準備新專輯，準備把金錢都投注在上面，因爲現在太忙碌，還沒機會想到犒賞，犬青也表示，昨天他們還在聽新專輯的demo，目前巡迴演唱會也正在跑，「蠟燭好多頭燒，生活真的太充實了，最想好好跟家人吃頓飯。」