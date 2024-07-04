偵測犬「Wafer」立功　雄警破獲博弈網站洗錢達51億新台幣

提供入場輔導服務！勞動部人才資源發展中心助企業人才發展需求

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心助企業因應產業變動下的人才發展需求，提供入場輔導服務。(圖／記者黃守作攝)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心助企業因應產業變動下的人才發展需求，提供入場輔導服務。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心為協助企業因應產業變動下的人才發展需求，提供入場輔導服務，邀請獲該中心輔導成功的企業代表分享，掌握環境變動的先機，同時推動人才發展制度優化，完善人資部門的工作說明書，並垂直完成各項職務代理制度，不僅在短時間內達到成效，也讓其他部門紛紛效仿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲企業運用高屏澎東分署人才資源發展中心的輔導服務盤點職能落差，連結教育訓練課程規劃，有效改善職能缺口。(圖／勞動部人才資源發展中心提供)
▲企業運用高屏澎東分署人才資源發展中心的輔導服務盤點職能落差，連結教育訓練課程規劃，有效改善職能缺口。(圖／勞動部人才資源發展中心提供)
勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華表示，勞動部為協助轄區企業掌握產業趨勢，並因應產業趨勢快速變動下的人才發展需求，積極推動企業人力資源提升計畫，透過在職訓練補助方案，協助企業培育人才，同時透過人才資源發展中心服務在職勞工與轄區企業，迄今已服務超過5萬名勞工與8千家企業，藉由多項人才投資服務，協助企業完善人才發展體制，也讓人才成就更好的自己。

勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻指出，企業運用高屏澎東分署人才資源發展中心的輔導服務盤點職能落差，連結教育訓練課程規劃，以有效改善職能缺口。 

▲獲高屏澎東分署人才資源發展中心輔導成功的企業代表分享，呼籲夥伴適時運用政府資源優化人才發展制度，以保持永續競爭力。(圖／勞動部人才資源發展中心提供)
▲獲高屏澎東分署人才資源發展中心輔導成功的企業代表分享，呼籲夥伴適時運用政府資源優化人才發展制度，以保持永續競爭力。(圖／勞動部人才資源發展中心提供)
李玫臻說，獲高屏澎東分署人才資源發展中心輔導成功的義大皇家酒店代表於該中心舉辦的人才發展交流座談會中，鼓勵企業夥伴們將人才發展策略與制度落地執行，並運用滾動式修正的方式，才能更貼近趨勢的需求，以保持企業的永續競爭力。

李玫臻並以位於高雄市大樹區的義大皇家酒店為例，相比其他企業，在人才的招募上較為困難，且留才不易，因此，在得知人才資源發展中心可以協助企業優化人資制度、建立工作說明書、盤點職務所需具備的條件時，也主動與該中心保持聯繫。

李玫臻並指出，人才資源發展中心從瞭解義大皇家酒店的人才需求開始，協助完成人資部門的組織架構圖，也針對訓練專員進行工作分析，完成招募、薪資、考勤的工作說明書，並在短時間下，將選才、留才策略，包括面談技巧、溝通技巧、激勵方式等製作為結構式的表單，讓工作職掌更加明確。

隨著國內旅遊的復甦，服務人才的投入，讓義大皇家酒店的餐飲部主管也察覺到新進的外場人員，在面對顧客時的觀察力和主動力有待加強，但僅倚賴內部的訓練，卻難以評估成效，無法精準判斷人員的職能缺口，於是再次導入輔導服務，藉由盤點外場人員的職能落差，連結教育訓練規劃，建立分級與評鑑制度，從工作說明書規劃出訓練課程，讓外場人員的職能落差指標改善比率達73%，在滿足服務品質提升的同時，也讓企業品牌更為響亮。
 

推動與落實節能減碳！中龍鋼鐵公司舉辦經濟部節能標竿獎觀摩研討

挑戰全國技能競賽！勞動部高屏澎東分署培訓陳辰酵綻放技能之花

掌握策略解缺工危機！勞動部人才資源發展中心辦人才發展交流座談

勞動力培育增助力！勞動部高屏澎東分署簽署區域運籌策略聯盟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載