提供入場輔導服務！勞動部人才資源發展中心助企業人才發展需求

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勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻指出，企業運用高屏澎東分署人才資源發展中心的輔導服務盤點職能落差，連結教育訓練課程規劃，以有效改善職能缺口。
李玫臻說，獲高屏澎東分署人才資源發展中心輔導成功的義大皇家酒店代表於該中心舉辦的人才發展交流座談會中，鼓勵企業夥伴們將人才發展策略與制度落地執行，並運用滾動式修正的方式，才能更貼近趨勢的需求，以保持企業的永續競爭力。
李玫臻並以位於高雄市大樹區的義大皇家酒店為例，相比其他企業，在人才的招募上較為困難，且留才不易，因此，在得知人才資源發展中心可以協助企業優化人資制度、建立工作說明書、盤點職務所需具備的條件時，也主動與該中心保持聯繫。
李玫臻並指出，人才資源發展中心從瞭解義大皇家酒店的人才需求開始，協助完成人資部門的組織架構圖，也針對訓練專員進行工作分析，完成招募、薪資、考勤的工作說明書，並在短時間下，將選才、留才策略，包括面談技巧、溝通技巧、激勵方式等製作為結構式的表單，讓工作職掌更加明確。
隨著國內旅遊的復甦，服務人才的投入，讓義大皇家酒店的餐飲部主管也察覺到新進的外場人員，在面對顧客時的觀察力和主動力有待加強，但僅倚賴內部的訓練，卻難以評估成效，無法精準判斷人員的職能缺口，於是再次導入輔導服務，藉由盤點外場人員的職能落差，連結教育訓練規劃，建立分級與評鑑制度，從工作說明書規劃出訓練課程，讓外場人員的職能落差指標改善比率達73%，在滿足服務品質提升的同時，也讓企業品牌更為響亮。