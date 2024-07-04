名醫江坤俊被爆「不倫早傳開」！小三愛擺正宮姿態　態度超囂張

名醫江坤俊又被爆曾追求許藍方　雙方經紀人口徑一致說話了

▲江坤俊（左）愛家好男人形象翻車，又被爆出曾追求過許藍方，雙方皆否認。（圖／翻攝江坤俊、許藍方臉書）
▲江坤俊（左）愛家好男人形象翻車，又被爆出曾追求過許藍方，雙方皆否認。（圖／翻攝江坤俊、許藍方臉書）

記者林奕如／台北報導

已婚名醫江坤俊被爆和熟女護理師黏TT約會，一起回到醫院後方的社區公寓，他和老婆透過經紀公司代發共同聲明止血，不過愛家好男人形象大傷，今（4）日他又被爆出曾追求過許藍方，對此，江坤俊透過經紀人澄清：「絕無此事。」許藍方經紀人也否認：「上過節目，沒私交，沒往來！」

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江坤俊醫師曾上《醫師好辣》節目，暖心對待病患十分親切，累積不少婆媽粉，現在固定主持TVBS《健康2.0》，他爆出偷吃新聞後，臉書被負評灌爆，還有人留言嗆「小三在醫院態度囂張」，引起網友熱烈討論。根據《三立新聞網》報導，他被爆料曾追求許藍方，並且傳曖昧簡訊給對方，對此雙方都一致否認。

▲（圖／翻攝自江坤俊臉書）
▲江坤俊愛家好男人形象翻車，曾和老婆劉藺秦上節目曬恩愛。（圖／翻攝自江坤俊臉書）
江坤俊神隱至今未公開露面，以往代言、業配都主動找上門，如今負面新聞纏身，工作是否受到影響，江坤俊經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「工作照常，都還是維持原定。」他主持的節目存檔夠，這周沒進行錄影。

他過往曾和老婆劉藺秦一起上節目，老婆被封為「橋牌女神」，還是杭州亞運中華隊國手，獲得橋牌項目的銀牌，兩人從大學時就因橋牌校際比賽而結緣，婚後劉藺秦家事一手包辦，形容江坤俊在家幾乎失能「沒有任何作用」，她為了家庭興旺，特地找了命理師改名，當時還被提醒這名字旺夫，但身材一定會變胖，為了老公十分犧牲。

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