蔡阿嘎新片「公布開除蘿拉始末」！條列她不法行為：獲利達8位數

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那麼為何廠商要付款給B公司？蔡阿嘎解釋，廠商會接受兩份合約的原因，可能是蘿拉欺騙廠商，說蔡阿嘎有兩家公司，把金額拆兩半後，合約分開寫、分開匯款就合法，但其實全是騙局。
由於蔡阿嘎接合作案都會拍攝影片、圖文PO社群宣傳，但只會放在自己頻道，若要授權給廠商使用素材通常會再要求另外付費，但蘿拉利用B合約答應廠商「蔡阿嘎肖像授權給你使用」，並從中獲利，廠商也順理成章地將這些素材拿出來打廣告。
二伯直言，「她可能抱著僥倖的心態，（覺得）我們不會跟廠商一家一家核對跟確認」，但最終仍東窗事發。蘿拉當時對公司解釋，廠商認為與蔡阿嘎的合作案成效很好，希望能免費授權素材給他們使用，這對蔡阿嘎的頻道也是一種宣傳，明年可能還有機會與該廠商談合作，蔡阿嘎基於對廠商抱持友好態度，因此才點頭答應。
不只如此，蘿拉還透過團購製作AB報表，用同樣的手法欺騙廠商及公司圖利，還會以蔡阿嘎的名義要了大量公關品送給私人朋友，甚至利用公司同仁用蔡阿嘎名義簽勞報請款，最終獲利不法所得高達8位數。
蔡阿嘎感嘆，最痛心的是蘿拉在被揭穿不法行為後，那段期間完全沒有悔意及道歉，直到公司寄出存證信函，蘿拉才願意現身討論後續處理。蔡阿嘎方在調查過程中，蘿拉仍然持續在做出欺騙行為，因此蔡阿嘎才會緊急發布律師聲明，希望不要再有人受騙，也強調目前整起事件已經交給法律顧問處理，若有可以公開的內情後續再向大家更新。
蔡阿嘎也在影片說明欄表示，「發出解除前員工勞雇關係聲明後的這一個月，我們一一聯繫了廠商客戶、整頓公司內部制度、法律程序進行到了一個段落，在生活跟工作都回到正常軌道後，也是時候可以對外說明這個事件，希望可以釐清誤會、導正外界的種種捕風捉影。」