藍委提《離島建設條例》引中資 陸委會：現階段修法不適合
國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人提案《離島建設條例修正草案》，將修法引進中資企業參與政府主辦的重大建設投資計畫，所需技術、人力得由中國輸入，並排除兩岸條例限制。對此，陸委會今（4）日表達立場，認為現階段沒辦法同意草案內容，會跟立委進一步說明。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會今日例行記者會上，媒體詢問藍委提案《離島建設條例修正草案》將修法引進中資，陸委會主委邱垂正表示，尊重委員的提案權啊，相同的提案也曾經在2017年提出來，包括要引進大陸廠商參與這個採購政府主辦的離島重大建設的投資計畫，以及自中國大陸輸入機具技術操作人員等，這個提案就是依照離島建設條例排除兩岸條例有許多的相當多的規定，包括第十條大陸人士進入台灣地區的許可、第十一條雇用這個大陸人士在台工作，以及第二十九條相關的機具進入到我方禁限制、水域的限制等等，還有第四十條之一陸資可能會來台設立分公司辦事處等等。
邱垂正說，這個計畫可能對機場港口大橋等重大的公共工程有關，且涉及到國家安全，避免遭到中國大陸滲透的疑慮，陸委會認為現階段沒有辦法同意草案的內容，會跟立委來加以說明。
邱垂正補充說，過去在金門從事金門大橋的建設，或者是自中國大陸引水的相關工程，相關的船隻、機具或人員到我方禁限制水域來工作，陸委會都會加以協處，都不會讓工程有延遲，既可以維護國家安全，又可以保障工作來進行，所以這個修法就從陸委會的角度是不適合的，但是會來跟委員進一步說明。