澎湖漁船遭中國海警扣押 陸委會曝原因：休漁期使用網孔過小網具
澎湖籍漁船「大進滿88號」2日在金門附近海域作業時，遭中共海警船登檢，並將船上6人押回福建。陸委會今（4）日表示，中共有關部門公布本案船隻為休漁期違法捕魚，且使用網孔過小的網具，呼籲中方依照規定釋放人船。
記者呂炯昌／台北報導
陸委會主委邱垂正今日下午親自主持例行記者會，針對各界關注「大進滿88號」遭中國海警船扣押一事，邱垂正表示，陸委會執掌得知消息後，就委請海基會協洽陸方海協會，期望陸方主管機關盡速公布事件事實狀況，同時依照有關規定與程序，釋放我方人船，並確保人員平安。
邱垂正說，在海基會去文陸方後，中共有關部門立即公布本案船隻為休漁期違法捕魚，且使用網孔過小的網具。
媒體詢問昨日漁業署長張致盛表示，事發海域為雙方漁民共同作業漁區，海巡署呼籲避免進入陸方水域捕魚，對此，邱垂正回應說，為保護我方漁民安全與權益，主管機關包括海巡署、漁業署都已經呼籲漁民，避免進入陸方休漁期間所公布的範圍作業，避免進入陸方高風險水域捕撈。
媒體報導，「大進滿88號」船長本身患有糖尿病、高血壓等慢性病，有服藥需求，家屬希望能送藥過去，陸委會是否有掌握情況？邱垂正表示，如果被扣押的人員有身體狀況問題，希望陸方能秉持人道精神，提供必要藥物給予醫治，確保人員平安回來。