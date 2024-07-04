明天2024年「最小顆太陽」！是否降溫正解曝：別再抱怨太陽「大」
酷暑別再抱怨是太陽「大」，明（5）日是地球今年離太陽最遠，也是太陽看起來最小的一天，不過台北市立天文科學教育館說明，雖然因距離最遠，接受到的太陽輻射能量少了約7％，但7月北半球日照時間長、北半球陸地面積大等因素綜合起來對氣候的影響，遠超過因距離太陽較遠而減少的輻射能量，所以夏季炎熱，不是因為太陽太「大」的緣故。
記者鍾怡婷/綜合報導
天文館指出，明天7月5日（五）13時6分是地球今年離太陽最遠，也是太陽看起來最小的一天！地球將通過「遠日點」，此時地日距離約1億5210萬公里，相較於今年1月3日過「近地點」時的1億4710萬公里，遠了約500萬公里。
500萬公里的距離足以塞下超過390顆地球，即使光速也得17秒才能穿越，太陽的視直徑也比過近日點時小了約3.3％。
造成近日點與遠日點的原因，是地球繞太陽運行的軌道為橢圓形而非完美圓形。此外在其他星體的引力作用與歲差等因素影響下，地球通過近日點及遠日點的日期和與太陽的距離也並非固定
與近日點相較，地球在遠日點時所接收到的太陽輻射能量少了約7%，照理會降溫才是，但事實上由於地球自轉軸傾斜，7月時北半球受到太陽直射且日照時間較長，再加上北半球陸地面積較大，溫度變化明顯等，這些因素綜合起來對氣候的影響，遠超過因距離太陽較遠而減少的輻射能量，所以夏季炎熱，並不是因為太陽太「大」的緣故。