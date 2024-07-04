替侯友宜站台遭停權3年！美女議員批民進黨剷除異己 宣布退黨
民進黨嘉義縣議員黃嫈珺被控在去年總統大選期間，在國民黨總統候選人侯友宜拜票場合表達支持，遭民進黨中評會認定違紀，予以停權3年處分。對此，黃嫈珺發聲明回應，批民進黨剷除異己，傷透一個為黨奉獻多年的年輕人，告別曾經的美好，不負遇見，不談虧欠，自3日起退出民進黨。
記者何哲欣／台北報導
黃嫈珺表示，她自海外學成歸國後，就開始投入民主活動，在街頭舉牌、發傳單，從民進黨的基層做起，自中央黨部網路部小黨工，至後續當選嘉義縣議員，從未叛離民主自由與台灣路線，盡全力輔選民進黨的縣市長與總統候選人，維繫本土政權在嘉義的傳承。
黃嫈珺說，2024年總統大選，因父親與侯友宜為同窗摯友，於情於理選擇情意相挺侯市長，身她為後輩，對於父母的抉擇僅能尊重，但她基於對民進黨的感情，不僅從未站台輔選侯友宜，更未曾穿著國民黨或侯陣營競選服飾為其拉票。
黃嫈珺不滿，民進黨中評會在「明文規定」強力運作下，僅憑一次侯友宜返鄉拜廟，而她以天公壇藝閣團員禮貌性到場的活動行程，竟遭停權3年處分，蒙此不白之冤，莫名其妙地令人氣憤，而中評會配合「明文規定」剷除異己，更傷透一個為黨奉獻多年的年輕人。她宣布自2024年7月3日起退出民主進步黨，並同步函請民進黨嘉義縣黨部處理後續相關程序。