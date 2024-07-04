早上讀作「ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」？辭典注音惹議 國教院：供研究用
大家看到「早上」一詞，會讀「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ」還是「ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」？一名男網友發現，《重編國語辭典修訂本》竟把「早上」列作「ㄗㄠˇㄕㄤ‧」，讓他不禁驚呼，「只有我現在才知道嗎？」教育部國家教育研究院今（4）日對此指出，為了提供研究利用而自民國83年的初版《國語辭典簡編本》，就將「早上」標音「ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」未曾更動，建議中小學教學以及民眾宜用《國語辭典簡編本》，字詞取音較為符合當代語言習慣。
記者林則澄／台北報導
男網友在社群平台Threads發布一張截圖，可見他在網上搜尋「早上注音」，跳出的是《重編國語辭典修訂本》，顯示注音竟是「ㄗㄠˇ ‧ㄕㄤ」，讓他見狀不禁直呼，「我真的沒讀書，只有我現在才知道嗎？」《NOWnews今日新聞》記者對此實際查詢發現，《重編國語辭典修訂本》的確是將「早上」的注音列作「ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」，並且引用古典名著《儒林外史》、《紅樓夢》的文章當作例句。
教育部國教院指出，《重編國語辭典修訂本》的「早上」標音「ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」，是供研究利用保留的早期口語讀音，中小學教學以及一般民眾宜用查詢記錄當代國語讀音的《國語辭典簡編本》，該典「早上」標音「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ （變）ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」，首列教學以及普遍習慣讀音，再以「（變）」呈現其他口語讀音。
國教院表示，中小學教學以及一般民眾宜用《國語辭典簡編本》，字詞取音也較符合當代語言習慣，多音字取音主要依據教育部《國語一字多音審訂表》，至於《重編國語辭典修訂本》則以研究者作為主要對象，因此官網首頁標明「《重編國語辭典修訂本》為歷史語言辭典，主要記錄語言使用歷程，適用對象為語文研究者。若您是為小學、國中、高中（職）的學習或教學，建議您使用《國語小字典》或《國語辭典簡編本》」。
國教院說明，民國83年的初版《重編國語辭典修訂本》，對於「早上」一詞就是標音「ㄗㄠˇ •ㄕㄤ」未曾更動，也將持續宣導並且呼籲，民眾了解依據字典、辭典的性質以及個人使用需要選擇適用辭典，另外也以「兼顧當代語言習慣」的原則進行《重編國語辭典修訂本》音讀檢核工作。