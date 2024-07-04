藍黨團告發軟禁議事人員 柯建銘反嗆：那就來面對、別惡人先告狀
立法院內政委員會今（4）日排審選罷法修正草案，藍綠再度爆發衝突，國民黨事後赴北檢告發民進黨團綁架議事人員、觸犯強制罪。對此，民進黨團總召柯建銘表示，內政委員會的會議室就是紅樓202，議事人員皆在此處，而國民黨更換會議室則是非法宣告的行為，「反正國民黨團總召傅崐萁已經到北檢去告我了，那就來面對」，不該惡人先告狀。
記者陳佩君／台北報導
立法院內政委員會今天排審選罷法修正草案，民進黨立委霸占主席台，無黨籍召委高金素梅下午宣告更換會議室，改至群賢樓101開會，但議事人員被困在紅樓202，高金素梅最終裁示，會議散會、下週一重新排審。
國民黨團下午赴台北地檢署告發柯建銘等人，將紅樓202會議室大門、窗戶反鎖，並妨害議事人員行使其職權，已妨礙在野黨立委行使其職權審議議案，故提出強制罪、妨害公務罪之告訴。
對此，柯建銘受訪時說，今天會議很清楚，正式的議場是在這裡，國民黨另外開一個議場，就是非法行為，議事人員都在內政委員會，國民黨團轉往群賢樓101，民進黨團不認同，「所以國民黨團也自行散會，反正傅崐萁已經到北檢去告我了，那就來面對」。
媒體詢問，國民黨指控軟禁綁架議事人員？柯建銘反問，「你認同這種行為嗎？」議事人員待在內政委員會，是因為就是在這處開會，國民黨另外宣告會議室，也要進來內政委員會宣告，否則就是非法宣告。