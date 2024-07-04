安芝儇大巨蛋首秀曝光！韓服熱舞辣翻 親吐心聲：背後都是血汗淚
台鋼雄鷹「Wing Stars」韓籍啦啦隊女神安芝儇，擁有亮眼外型，吸引大批死忠粉絲，日前更宣布定居高雄。安芝儇上（6）月22日迎來在大巨蛋的首場應援，她也曬出當天的幕後花絮，只見她穿上火辣版的韓服，大秀蠻腰熱舞跳韓團IVE的歌曲，安芝儇也吐露心情：「啦啦隊看似光鮮亮麗，但背後都是汗水和淚水。」
記者吳昕蓓／綜合報導
安芝儇為了這場應援，從5月就開始練習準備，「準備大巨蛋的演出，感覺不是在準備比賽，是在準備演唱會」，她還特別訂製了改版韓服和道具摺扇，由於舞蹈動作需要跪地，她的膝蓋、雙腿都是瘀青，在演出時卻仍要保持甜美微笑，十分敬業，她的精湛舞技、超強魅力也擄獲全場球迷的心。
應援結束後，人氣超高的安芝儇滿手都是粉絲送的禮物，滿身大汗回到休息室，對於第一場演出順利結束感到很開心，她卻還是無法放鬆，因為隔天還有一場表演，儘管身體疲累還是無法好好休息，必須回到飯店繼續練習，然而就算表演結束後全身都是汗水，她也覺得很有成就感，「所以我才跳了這麼久，沒有放棄，但是我現在體力有點跟不上，有點擔心。」
事實上，安芝儇先前宣布定居高雄，在Wing Stas官方頻道《Wing Stars Official Channel》釋出新家開箱影片，是一間3房2廳格局的公寓，她還透露目前有「枕邊人」，是同鄉的成員「Mingo」朴旻曙，翻譯兼經紀人Sharon也同住一起，她更公開自己的房間，內部陳設簡單，卻充滿少女香氣。