家庭失和釀悲劇！狠母害小姊妹溺斃碧潭 初步相驗結果出爐
新北市新店區昨（3）日傳出一起家庭慘劇，一名簡姓陸配疑因與公婆發生口角，前（2）日上午帶2名年幼的女兒到新店碧潭尋短，但事後簡女卻自行游上岸獨活，至於2名幼女則不幸溺斃，稍早初步相驗結果出爐，2名小姊妹身上無明顯外傷，不排除為生前落水。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，34歲簡女原住在中國湖南，11年前與丈夫白男結識，育有2名女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年7月才搬回台灣，和公婆同住在新北中和地區，目前尚未獲得台灣身分證，由於簡女目前沒有工作，還與公婆多次發爭執，丈夫多次居中協調未果，導致夫妻漸行漸遠，也讓簡女萌生尋短念頭。
簡女2日上午再度和公婆發生爭吵，一氣之下帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭，連哄帶騙向2女兒說要「下水拍照」，3人從渡船頭走下水後，簡女以拍照為由放開手，小姊妹便遭水流沖走不見身影，至於簡女則疑似因恐懼打消念頭，自行上岸後到派出所報案；今天下午檢察官會同法醫相驗，初步研判姊妹為生前落水，但詳細死因仍待下周解剖後釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995