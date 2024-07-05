國會冷知識／反制杯葛！王金平曾霸氣喊：主席在哪　主席台就在哪

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張宏陸說，召委不是用會議室的麥克風宣布開會，就不算開會。而高金下午要請議事人員改到會議室繼續開會，議事人員也遭綠委阻止。即使後來高金換會議室宣布散會，綠委王定宇也說，高金素梅說要在紅樓202開會，如果要改地點，那就要在這裡面宣告，這才合法。
但事實上，召委如何宣布開會，宣布開會是否一定要用麥克風、能不能用無線麥克風，還有若會議室遇突發狀況無法使用，可否臨時宣布換會議室、怎麼宣布？《立法院議事規則》根本沒有規定到這麼細。也因此，若朝野對開會狀況、程序有不同意見，議事錄無法確認，以往慣例都是由院長召集協商。
而過去立法院長王金平是史上任期最久的國會議長，輩分與資歷都讓藍綠立委敬畏，若朝野立委為了議事問題要求王金平協商，王金平通常會要求藍綠各退一步，若要重新開會，藍綠就必須保證不再互相杯葛。
此外，對於立委占領主席台，王金平也曾霸氣宣示過，「主席在哪，主席台就在哪」。換句話說，主席在會議室內並不見得要在台上，只要主席有辦法宣布開會，走完所有議事流程，會議就算有效。
但這樣的宣告，在太陽花學運時也破功。因當時被占領的是議場，而立法院就只有這麼一個議場，也無處可換，且當時還有學生在場，不可能在不清場的狀況下開院會，因此也必須等到學生全部退場後，立法院才能重新運作。
無論如何，這都是王金平時代的事了。王金平離開立法院後，已很難有誰能講話讓朝野立委都服氣、聽從。下周一內政委員會還要開會，今天的會議議事錄能否確認，只能下周再說，若無法確認，又需要朝野協商，身為史上得票數最少的立法院長韓國瑜，如何找到藍綠都能同意的方案，就看韓國瑜的手腕了。