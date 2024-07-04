鬼片劇組遇「集體中邪」恐怖事件！眾人變身大法師喊：我要抓交替
恐怖電影《嘎啦》由《民雄鬼屋》監製劉楓棋、邱茂庭共同打造，聯手小說家敷米漿操刀劇本；描述敢死探險小隊進入鬧鬼渡假村，進行直播壯膽活動，卻遭遇一連串怪事。知名特效化妝師儲榢逸（儲旭），在片中飾演探險隊員「天仁」，透露拍攝時有3名同仁變身「大法師」集體中邪，還吶喊說：「我要抓交替！」嚇壞所有人。
記者黃雅琪／綜合報導
儲旭表示，拍攝期間在工作室有3個人遇集體中邪，身體變成「大法師」般扭曲，所有人都被嚇到不敢出聲，他形容：「他們就突然跳起來，大喊要抓交替！」同時擔任男主角「天仁」和特效化妝師的角色，儲旭認為這次的經驗相當難忘：「人生第一次吊鋼絲，而且還要同時帶著特效妝容演出哭戲，讓我深刻體會到演員和幕後工作人員的辛苦，也讓我對電影製作有了更全面的認識。」感謝導演和劇組給予機會，讓他展現不同於以往的面貌。
《嘎啦》片中的詭異故事發生在度假村，同為探險小隊一員的演員李恩佑也透露：「有在片場看到鬼！」他回憶在度假村廢棄游泳池區，曾看到膚色像屍體的白衣人對他詭異微笑，笑到像是「裂嘴女」一樣驚恐，嚇得他直呼：「再也不敢拍恐怖片了！」《嘎啦》7月19日全台上映。