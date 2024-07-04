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具教煥跟劉在錫吐心聲：我好喜歡台灣！「理由」讓李帝勳點頭認同

▲劉在錫（左起）、李帝勳、具教煥、池錫辰都覺得台灣很不錯。（圖／뜬뜬 DdeunDdeun YouTube）
▲劉在錫（左起）、李帝勳、具教煥、池錫辰都覺得台灣很不錯。（圖／뜬뜬 DdeunDdeun YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星李帝勳、具教煥主演電影《絕地逃生》已在韓上映，2人近期上劉在錫的節目《DdeunDdeun》宣傳，聊到旅遊話題時，具教煥表示很愛台灣，有機會的話「要去台灣再拍一次電影」，一旁的李帝勳跟池錫辰也都點頭表達贊同。李帝勳、具教煥還公開促成合作的契機，有一次在青龍電影獎頒獎典禮上，李帝勳「大方示愛」後，具教煥就收到劇本邀約，直呼不可思議。

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《絕地逃生》由導演李宗弼攜手《我只是個計程車司機》製作團隊、《毒梟聖徒》編劇權聖輝打造，集結李帝勳、具教煥、洪思彬、宋江、李絮等人共演，故事敘述在布滿地雷的危險邊界，一名士兵逵南（李帝勳 飾）決心逃離身處的人間煉獄。在全世界最危險的逃亡路途中，逵南必須與他的童年好友、身經百戰的軍官現想（具教煥 飾），在槍林彈雨之下展開最險峻的生死追擊戰。

▲具教煥說很喜歡台灣，有機會的話一定要來拍電影。（圖／뜬뜬 DdeunDdeun YouTube）
▲具教煥說很喜歡台灣，有機會的話一定要來拍電影。（圖／뜬뜬 DdeunDdeun YouTube）
具教煥上劉在錫節目　自爆超愛台灣：想再來台灣拍片

具教煥與李帝勳為了宣傳《絕地逃生》，作客劉在錫主持的節目，聊到旅遊相關的話題，具教煥透露最近一次旅行的地方是台灣，他十分喜歡：「因為我很喜歡台灣，覺得要去台灣再拍一次電影，就邊勘景邊旅行。四處走走，到處去看看，很自然的變成勘景旅行了，就這樣來來回回了幾次。」

其實在2019年，具教煥和女友導演李玉燮曾製作一支在台灣拍攝的1分多鐘影片，內容中出現夜市、巷弄、打赤膊大叔等台灣風景，該支影音目前觀看次數已達到133萬。

▲李帝勳（左）跟導演推薦具教煥，才促成合作拍攝《絕地逃生》。（圖／車庫娛樂）
▲李帝勳（左）跟導演推薦具教煥，才促成合作拍攝《絕地逃生》。（圖／車庫娛樂）
李帝勳頒獎典禮公開向具教煥「示愛」！圓夢合作《絕地逃生》直呼超幸福！

李帝勳曾在青龍電影獎頒獎典禮上，公開對台下的具教煥「示愛」，希望2人能一起合作，他還對具教煥比愛心，成為當天頒獎典禮的亮點。因此當2人共演《絕地逃生》的消息一出，就引起極大的討論。

李帝勳透露當他確定要參演本作時，就思考該請誰來詮釋另一個角色，因此當時在頒獎典禮上，他完全展現自己的私心，很希望具教煥也能參演《絕地逃生》，李帝勳笑說：「教煥哥當下可能很驚慌，但我因為太想和他合作了，還對他比了愛心，教煥哥當時也很開心的回我愛心！」

後來李帝勳就向《絕地逃生》導演、製作公司提議，希望能邀請具教煥參演本作，具教煥看完劇本後也馬上答應，李帝勳說：「真的像在做夢一樣，在拍攝本作時，我一直在想怎麼會現在才合作呢，如果再早一點共演的話，也能更快感受到幸福的滋味吧！」

對於能和李帝勳共演，具教煥表示：「彼此互相喜歡的這件事真的就像奇蹟一樣！其實當我開始鑽研電影時，就很在意李帝勳這位演員，所以當我在青龍電影獎聽到李帝勳想跟我合作時，我的表情看起來真的很驚訝，沒想到竟然會有那樣的瞬間！後來我甚至還收到了本作的劇本，沒有不參與本作的理由，而且拍攝真的很開心！」《絕地逃生》8月在台上映。

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