甩惡鄰標籤秀身材！郭書瑤「奇爬照」上身成焦點 粉絲暴動噴鼻血
33歲女星郭書瑤憑著「殺很大」廣告一戰成名，之後轉型當演員，還憑《志氣》奪得第50屆金馬獎最佳新演員獎，戲約、代言不斷，甚至還跨足影視歌表現亮眼，日前更參戰節目《浪姐5》，人氣直線攀升。而日前郭書瑤一甩「惡鄰風波」，在社群平台上曬出出遊照，趴在岩石上的性感「奇爬照」，讓網友看了噴鼻血。
記者施以慧／綜合報導
照片中，郭書瑤穿著黑色細肩帶長裙，胸前深U、背部挖空的設計特別凸顯她的好身材，不過她的動作卻相當逗趣，只見她趴在岩石上對著鏡頭露出笑容，而攝影師由上往下拍的視角也讓她傲人身材全被看光，成為粉絲關注的焦點，郭書瑤還開玩笑表示：「各種奇（爬）照！」引來3萬多名粉絲按讚，並轟炸留言區，粉絲們紛紛表示：「美人魚上岸？」、「性感女神」、「攝影師加雞腿」、「果然亞洲最頂的女神」、「畫面太美了吧」、「真的知道流量密碼 。」
事實上，先前郭書瑤的風評因為「惡鄰醜聞」跌落谷地，遭到住家管委會指控，不僅拖欠4萬多塊的管理費不繳，就連包裹都一直不取，儘管管委會貼出公告，要求郭書瑤儘速繳費，並取走包裹，但郭書瑤不但不聽勸，還將公告撕下，引起網友撻伐，甚至還有網友到她的IG底下留下負評，事後郭書瑤才出面道歉，試圖平息怒火，如今在社群上曬出美照，粉絲依舊買單，可見女神人氣不容小覷。