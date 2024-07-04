哄騙要下水拍照！小姐妹遭親生母溺斃碧潭 檢依殺人罪聲押禁見
新北市新店區昨（3）日發生一起家庭慘劇，一名簡姓陸配疑因與公婆發生口角，前（2）日負氣帶著2名年幼的女兒到碧潭尋短，但事後簡女卻自行游上岸獨活，至於2名幼女則不幸溺斃，今天下午警方將簡女移送北檢，檢方複訊後依殺人罪嫌向法院聲請羈押簡女。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，34歲簡女原住在中國湖南，11年前與丈夫白男結識，育有2名女兒，夫妻倆在中國長期居住，直到去年7月才搬回台灣，和公婆同住在新北中和地區，目前尚未獲得台灣身分證，由於簡女目前沒有工作，還與公婆多次發爭執，丈夫多次居中協調未果，導致夫妻漸行漸遠，也讓簡女萌生尋短念頭。
簡女2日上午再度和公婆發生爭吵，一氣之下帶著9歲、10歲的女兒前往新店碧潭，連哄帶騙向2女兒說要「下水拍照」，3人從渡船頭走下水後，簡女隨即以拍照為由放開手，小姊妹便遭水流沖走不見身影，至於簡女則疑似因恐懼打消念頭自行上岸，雖事後簡女又2度跳水試圖輕生，但都以失敗坐收，直至昨（3）日晚間9時許到碧潭派出所報案，才讓全案曝光。
今天下午檢察官會同法醫相驗，2名小姊妹身上無明顯外傷，不排除為生前落水，稍早檢方複訊後已依殺人罪向法院聲押簡女，詳細情形還有待進一步釐清。