劉若英《意外》曝戀情！差12歲姊弟戀卡關 男方被起底是金鐘影帝
2022年榮獲優良電影劇本優等獎的《我意外的勇氣》近日殺青，知名MV導演游紹翔首次執導的劇情長片、改編自身故事，邀請到「奶茶」劉若英、「金鐘影帝」薛仕凌擔綱男女主角，兩人首度合作就大談相差12歲的姊弟戀，在接二連三的意外事件爆發後，他們才發現或許過去5年的戀情，根本不算真的「在一起」，劇情有笑有淚逼哭工作人員。
記者黃雅琪／綜合報導
近年在導演、編劇、歌手等領域都取得好成績的劉若英，睽違13年再次擔綱電影長片女主角，與薛仕凌共譜戀曲互動充滿化學反應，完全沒有違和感。她在《我意外的勇氣》裡飾演資深經紀人「樂芙」，與薛仕凌演出的MV導演「柏恩」情牽多年，卻因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開，直到樂芙45歲生日當天迎來「大意外」，兩人終究被迫面對往後的抉擇。
導演游紹翔曾為五月天、丁噹、王心凌、潘瑋柏等天王天后拍攝MV，音樂錄影帶作品累積超過500支，同時也參與微電影和演唱會的視覺製作。擅長影像拍攝的他，2014年與任賢齊共同執導紀錄片《媽祖迺台灣》，讓許多人看見台灣濃厚的人情味；經過多年的歷練，導演游紹翔首次挑戰自編自導電影長片《我意外的勇氣》，劇本廣受好評還獲獎肯定，他也希望透過故事帶給觀眾「愛與勇氣」。《我意外的勇氣》預計2025在台溫暖上映。