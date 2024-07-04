屏東縣與台北101攜手打造花藝盛宴

屏東縣政府與台北101合作，於7月1日至9月30日在台北101的89樓秘境花園觀景台舉辦花藝盛宴。這次活動以屏東特產蝴蝶蘭和萬代蘭為主題，並融合屏東特色景點，讓來自世界各地的旅客在台北101即可感受到屏東的美麗風光。
記者莊全成／屏東報導
縣長周春米於7月4日出席開幕記者會，她表示，希望更多人能親自到屏東體驗，感受屏東多元的美與熱情。台北101今年暑期特別邀請花藝大師凌宗湧以屏東蝴蝶蘭和萬代蘭共同創作《蕨‧蘭之美》花藝盛宴。台灣因具備成熟的栽培技術，被譽為「蝴蝶蘭王國」，而屏東正是蝴蝶蘭的重要育成基地。
記者會由101董事長張學舜與周春米共同主持，並邀請臺灣原住民族文化園區娜麓灣樂舞劇團表演。周春米特別感謝台北101讓屏東與世界接軌，強調屏東是台灣的花果天堂和觀光勝地，屏東的多樣美景如鵝鑾鼻燈塔、小琉球花瓶岩、砂島等都在台北101的展覽中呈現，並推薦大鵬灣跨海大橋、三地門飛行傘、恆春半島海岸線等必遊景點。此外，屏東也有新景點如「遠得要命」的車城看海美術館、「勝利星村創意園區」和「屏菸1936文化基地」。
屏東活動也豐富多彩，包括三年一科的迎王平安祭典和7月20日的「夏日狂歡季」，提供親子遊樂設施和假日風格市集。為紀念牡丹社事件150週年，縣府推出一系列活動，包括7月19日在牡丹鄉開幕的「風域祭」，展出國際藝術作品和舉辦音樂市集等。