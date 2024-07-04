遠東科大下學期改名「中信科大」 教育部：明年新設高齡照護系
位於台南市的遠東科技大學，今年3月獲得中國信託商業銀行捐資1億元，並且召開董事會宣布改名。教育部今（4）日發函，同意該校下學期起正式更名中信科技大學，114學年度新設高齡健康照護系，但也提醒學校法人落實113學年至117學年捐資，後續如遇經營困難等情況，務必捐資補足財務缺口。
記者林則澄／台北報導
少子女化影響，遠東科技大學連年招生狀況不佳，財務也愈來愈困難，後來透過系所整併的方式在夾縫中求生，中國信託商業銀行捐資挹注遠東科大1億元，學校也在董事會決議更名中信科技大學，未來配合政府政策以及健康、科技產業需求，整合產學資源培育人才。
教育部今日正式發函，同意遠東科大下學期起，也就是在8月1日開始更名中信科技大學，但也提醒為了確保學校永續經營，除了學校法人先前承諾113學年至117學年的捐資規畫，後續學校財務資金如遇《私立高級中等以上學校退場條例》第5條、第6條所述的財務資金缺口情形，學校法人也應捐資補足。
教育部指出，遠東科技大學改名中信科技大學之後，學校網址配合校名進行調整的時候務必注意要與中信金融管理學院的學校網址有所區別，避免造成混淆。
另外，教育部表示，有關遠東科技大學申請更名，是依《專科以上學校及其分校分部專科部技術型高級中等學校部設立變更停辦辦法》辦理，113學年度招生科系早在去年即已核定，現行招生作業正在進行當中，至於該校114學年度科系增設申請，也經審核通過114學年度成立高齡健康照護系在案。