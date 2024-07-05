今雙北、南部最熱！11縣市高溫警報、紫外線超標 午後大雷雨突襲
今（5）日臺灣各地及金門、馬祖為晴到多雲且高溫炎熱，尤其南部、大臺北地區有局部攝氏37度以上高溫發生的機率；東南部地區及恆春半島、澎湖有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署提醒，今（5）日比昨天更熱，各地高溫普遍可達攝氏33~35度，紫外線過量到危險級。高溫特報提醒，臺北市、新北市、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率；桃園市、嘉義市為黃色燈號，有機會出現攝氏36度高溫。
根據世界衛生組織相關規範，紫外線指數大於等於11則為危險級，指數越大，代表一定時間中累積的紫外線輻射強度越強，紫外線易對皮膚、眼睛造成傷害，在高量級紫外線下曝曬，可在30分鐘內導致傷害，危險級在15分鐘內即可造成傷害，提醒民眾做好防護措施，避免上午10時至下午2時在烈日下活動。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市： 晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至37度
📍新北市： 晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至37度
📍桃園市： 晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡中台灣天氣
📍台中市： 晴時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度
🟡南台灣天氣
📍台南市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏28至34度
📍高雄市：晴午後短暫雷陣雨，降雨機率60％，氣溫攝氏29至34度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：晴時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至32度