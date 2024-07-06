7月追星／金秀賢把見面會當演唱會舉辦！「老婆」金智媛2週後登台

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本週除了金秀賢，還有相隔1年再來台的BIGBANG成員太陽，但他這次並非來表演，而是出席時尚活動；此外還有「高雄啤酒節」最後一天的演唱會，邀請到前「少女時代」成員Jessica、ZICO壓軸表演，不論是北台灣還是南台灣，都遍布當紅的韓國明星，驗證K-POP不滅的吸引力。
7月造訪台灣的日本、南韓藝人行程表：
高雄啤酒節
時間：7月5日（五）
19：30／FTISLAND
20：40／EXO成員燦烈
21：50／SHINee泰民
地點：高雄夢時代正對面廣場
VERIVERY粉絲見面會
時間：7月6日（六）14：00、19：00
地點：WESTAR
私立惠比壽中學 演唱會
時間：7月6日（六）17：00
地點：Legacy Taipei
HIGHLIGHT演唱會
時間：7月6日（六）17：00、7月7日（日）16：00
地點：高雄流行音樂中心
金秀賢粉絲見面會
時間：7月6日（六）18：00
地點：林口體育館
B.I演唱會
時間：7月6日（六）19：00
地點：Zepp New Taipei
高雄啤酒節
時間：7月6日（六）
20：00／MAMAMOO輝人
21：10／EXO成員Xiumin
21：50／EXO成員CHEN
地點：高雄夢時代正對面廣場
Perfume演唱會
時間：7月6日（六）19：30
地點：台北流行音樂中心
BIGBANG太陽參加GQ Style Fest 潮流文化祭
時間：7月7日（日）12：00
地點：圓山花博爭艷館
VIXX成員KEN粉絲見面會
時間：7月7日（日）13：00、18：00
地點：WESTAR
高雄啤酒節
時間：7月7日（日）
21：40／Jessica
21：50／ZICO
地點：高雄夢時代正對面廣場
李東烈粉絲見面會
時間：7月13日（六）14：00、17：00
地點：iM Dimension 展演空間
F.CUZ粉絲見面會
時間：7月13日（六）17：30
地點：凝聚力展演空間
SHINee溫流粉絲見面會
時間：7月13日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心
EXO成員SUHO粉絲見面會
時間：7月13日（六）18：00
地點：台北流行音樂中心
K-MEGA韓星拼盤演唱會
出席：UNIS、Red Velvet、宣美、權恩妃、華莎
時間：7月13日（六）18：00
地點：高雄巨蛋
SHISHAMO演唱會
時間：7月13日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
yourness演唱會
時間：7月13日（六）19：00
地點：THE WALL Live House
XG演唱會
時間：7月13日（六）19：30
地點：TICC台北國際會議中心
MAMAMOO頌樂演唱會
時間：7月14日（日）19：30
地點：TICC台北國際會議中心
極品下流少女演唱會
時間：7月15日（一）20：00
地點：Zepp New Taipei
imase演唱會
時間：7月17日（三）20：00
地點：Zepp New Taipei
ReoNa演唱會
時間：7月18日（四）20：00
地點：Zepp New Taipei
️ONE TONE拼盤演唱會
出席：孝淵、DARA、B1A4、Apink、LEO
時間：7月20日（六）19：00
地點：林口體育館
ITZY演唱會
時間：7月20（六）18：00
地點：台北小巨蛋
穗珍粉絲見面會
時間：7月20（六）19：30
地點：TICC台北國際會議中心
️ONE TONE拼盤演唱會
出席：DON MALIK、KEEM HYO-EUN、CAMO、lIlBOI、KID MILLI、pH-1
時間：7月21日（日）17：30
地點：林口體育館
Teen Top天地粉絲見面會
時間：7月21日（日）18：00
地點：CLAPPER STUDIO
金智媛粉絲見面會
時間：7月21日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
TIOT粉絲見面會
時間：7月27日（六）18：00
地點：CLAPPER STUDIO
EPIK HIGH演唱會
時間：7月27日（六）18：00
地點：台大體育館1樓
Dreamcatcher演唱會
時間：7月27日（六）18：30
地點：高雄流行音樂中心