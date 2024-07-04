外籍生是否選秀風波延燒新聯盟！政大雄鷹領隊姜豐年沉痛發聲

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姜豐年表示，「明天職籃要重新開會審視外籍生制度和選秀了，期待有好的結果。」
姜豐年也發出聲明表示自己的想法：
我在此以大學球隊基礎培訓員的身份，希望呼籲大家，外籍生的加入，對本土籃球的意義有三：
1）本土球員自大學起和外籍球員一起打，有利發展
2）本土教練體系可以培養混合不同球員的作戰體系，讓教練可以運用更靈活多變的戰術！
3）外籍生可能是較年輕的歸化球員人選，可以融入體系！
否則，我們一昧只會把初高中球員往外送給別國去培訓，再選回來當國手，置本土培訓系統於何地？叫這些辛苦培訓的基層教師教練如何甘心？
教學相長，厚植本土培訓體系，進而提升整體台籃，這才是正本之道！這也才是為什麼我們投資於政大學生籃球的意義呀！
子威能在世界大學聯賽時，被日本球評讚譽有佳，說他善用每個球員的長處，帶領不同國籍的球員執行戰術和聯合防守，正是最佳的印證呀！政大NCCU 不只是四連冠，也証明了我們能培育出CBA的探花林彥廷，直升日本職籃的游艾喆，這套培育系統，有賴職籃系統接軌，一同努力，才能讓台灣的籃球夢想起飛！！
所以，期盼職籃重視並支持外籍生的貢獻，不然，再無優秀的外籍生願意來台灣參加大學籃球，損失的不是外籍生，而是整個台灣籃球的培訓基礎！！
我自己曾經營帶領過新浪職籃隊，深深瞭解職籃經營不易，需要各財團的支持奉獻，千頭萬緒，外籍生只是其中之一，但願我們可以一起找出最好的方案，持續向台籃的美好願景前行。
由於新聯盟將於明日召開會議討論外籍生未來定位，姜豐年希望透過他的想法，可以讓外籍生有機會留台。