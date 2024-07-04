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全隊躲過剃光頭！惠文高中男足擊敗西班牙　翁宏澤3球戴帽拚旅外

▲惠文翁宏澤（右）單場飆進3球，完成「帽子戲法」。（圖／Formosa 7s提供）
▲惠文翁宏澤（右）單場飆進3球，完成「帽子戲法」。（圖／Formosa 7s提供）

記者路皓惟/綜合報導

第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽(Formosa 7s)在高雄市舉行，今(4)日來自西班牙的Cadiz FC在U12組賽事，以4：1擊敗河堤足球俱樂部，取得3連勝，不過，國內勁旅惠文高中，在U16組為地主扳回顏面，比數剛好也是4：1，擊敗Cadiz FC。

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翁宏澤上演帽子戲法　全隊免於剃光頭

下午在高雄國家體育場球場舉行的U16組賽事，曾奪下全國中等學校足球聯賽（HFL）三連霸的台中強權惠文高中，掌握上半場攻勢，加上前鋒翁宏澤施展「帽子戲法」，惠文一路領先到終場，讓全隊免於「剃光頭」！

「教練說，如果輸球，就全隊去旁邊理髮店剃光頭，所以我們一定要贏。」翁宏澤笑說，能夠遇上國外的球隊，心情很興奮，原本鬥志就很高昂，他還開玩笑說，希望西班牙的教練有看到他的表現，「最好把我帶去西班牙踢球，讓我趕快達成旅外夢！

因應U16組年齡限制，這批惠文球員多為準高二生，尚未經歷HFL洗禮。翁宏澤表示，這場勝利給了自己很大信心，「證明我們好好努力，可以和西班牙的球隊抗衡，我也從中學到很多應對激烈防守的方式。」

惠文高中的教練廖子豪笑說，要讓球員剃頭，其實是開玩笑的！「其實我只是想讓他們平常心，但孩子第一次和外國隊踢球，實在太興奮了，今天掉了一球，其實是不應該發生的失誤。」

Formosa 7s新契機　惠文教練廖子豪喊讚

Formosa 7s第一屆舉行，賽事規模盛大，還有20支外隊參賽。廖子豪認為，這是很好的學習機會，「非常感謝大會邀我們來參賽，時間選在暑訓期間，剛好能夠以賽代訓，也讓全台灣愛好足球的小朋友，接觸到國外球隊，這對台灣足球發展，幫助很大。
 

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