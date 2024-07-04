高雄暑期週週都精彩 玩水美食展演輪番登場 好玩無極限
高雄暑期活動週週精彩不間斷，由「壽山動物園—夏日動物季」及高美館「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」打頭陣，揭開暑期活動序幕，接續由「旗津風箏節暨氣墊水樂園」、「高雄海洋派對」、「大港閱冰」等超過30場的各式活動輪番登場。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳說，為吸引遊客於暑假期間來高雄遊玩，高雄週週都有精彩活動。壽山動物園暑假期間，12歲以下兒童免費入園，週六、日延長開園時間至晚間6點半，首周7月6日以「MOMO歡樂見面會」打頭陣，7月7日萬花筒劇團帶來《我愛地球媽媽》行動劇。7月19日至7月31日期間，推出「紙上動物園」動物紙藝展示與DIY。此外，還有兒童市集、「汪汪隊出任務x粉紅豬小妹」卡通展售會、遊樂園嘉年華及手機攝影體驗營等，歡迎全國親子暑期同遊動物園。
7月20日起連續兩週星期六、日，觀光局將辦理南臺灣唯一依山傍海「旗津風箏節暨氣墊水樂園」。今年以「高雄熊的海陸派對」為主題，30米的鯨魚、章魚等海洋生物與首次現身的鱷魚，預計掀起一波打卡熱潮。最受大小朋友喜愛的氣墊水樂園，有巨無霸戲水池、城市滑水道等各式大型氣墊及戲水設施，全部免費玩。
此外，今年夏天還推出「美食三部曲」。8月10、11日在愛河河西路集結在地酒吧、餐酒館的「夏日雄嗨ball ball節」；連續舉辦第三年的「大港閱冰」將於8月17、18日在新濱· 駅前登場；8月24、25日在高雄流行音樂中心海風廣場有結合台日水果、青創市集及特色藝文表演的「台日大港水果祭」。8月17至25日在愛河灣有最Chill的「高雄海洋派對」，各式船艇及水域遊憩體驗、親子互動內容，讓遊客感受高雄獨特的海洋城市魅力。更多活動資訊可至高雄旅遊網查詢。