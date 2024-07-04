《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》日本首播！魔性動畫片頭曲破百萬觀看
動畫公司「WIT STUDIO」負責製作的7月新番作品《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》，昨（3）日由日本ABEMA搶先全球首播，同時釋出片頭與片尾曲，上線不到1天就突破200萬次觀看，延續先前的搖擺迷因，熱潮再度被掀起，成為夏季最受期待的搞笑作。
記者賴禹妡／綜合報導
《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》3日晚間由本ABEMA搶先全球首播，並釋出片頭曲「シカ色デイズ」（鹿色DAYS）及片尾曲「シカせんべいのうた」（鹿仙貝之歌），短時間內就突破200萬觀看次數，片尾曲內還公開鹿仙貝的製作過程，怪誕內容讓網友忍不住吐槽「這是要大家來餵奈良鹿的陰謀？」
《鹿乃子乃子乃子虎視眈眈》改編自人氣插畫家兼漫畫家「おしおしお」同名漫畫，劇情講述一名女資優生「虎視虎子」，隱藏過去不良少女的身分度過高中生活，卻在某天出門時遇到掛在電線上、長著鹿角的神祕少女「鹿乃子乃子」，且對方還是班上新來的轉學生，荒誕爆笑的又校園生活就此產開。
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