再爆綠能弊案！雲林議長、官員、廠商21人被約談 張麗善回應了
無黨籍雲林縣議會議長黃凱涉接受當地綠能廠商行賄，新北地檢署今（4）日上午指揮調查局新北市調查處，兵分40路南下搜索黃凱辦公室、住處、縣政府、議會等處，並約談黃凱、3名縣府員工與綠能業者共21人，其中黃凱已列為被告，全案將朝《貪汙治罪條例》偵辦。
社會組/綜合報導
最高檢察署、調查局、廉政署啟動「靖平專案」，目的要肅清綠能弊案，上月才追查出雲林縣麥寮鄉蔡姓前鄉長、台西鄉林姓前鄉長等人，並認為蔡姓前鄉長涉藉勢勒索廠商，將他聲押獲准。新北檢從相關脈絡，再查出雲林縣有議員涉案，利用議員職權護航等弊端，於今日發動搜索約談。
據了解，黃凱出身雲林縣第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長），為四連霸縣議員，去年10月間，國民黨籍前議長沈宗隆才因捲入綠能弊案，涉嫌收賄2600萬元遭起訴，因而請辭下台。豈料，補選上的新任議長黃凱，又再度因涉嫌收受綠能廠商賄賂，而被檢調約談。
雲林縣長張麗善目前人在日本參訪，在接獲消息後，她表示，尊重檢調機關的調查職權，由於案件仍在偵查不便評論，已責成雲林縣政府相關局處人員配合調查，也希望司法機關能夠過公正嚴謹的司法程序，儘速釐清事實。