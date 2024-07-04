蔡阿嘎還原「開除蘿拉」始末！狂撈8位數超貪 粉絲傻：賺一間房
百萬YouTuber蔡阿嘎日前突然在IG上宣布開除元老級員工蘿拉，透露蘿拉個人的不法行為已嚴重違反公司政策及工作規則，讓各界譁然。而蔡阿嘎從爆出此事後，就一直閉口不談內幕，今（4）日卻突然發布影片正式說明全部始末，掀起網友議論，還有粉絲在Dcard上討論，表示蘿拉私吞的金額已經可以置產：「8位數已經可以全款買房了。」
記者施以慧／綜合報導
蔡阿嘎今天在影片中透露，蘿拉做的不法行為就是「AB合約」，她身為對外聯繫窗口，竟製作兩份合約，1份A合約簽在自家公司，接著又透過另1家公司做出B合約，並用B公司簽的合約發票去欺騙廠商，並跟廠商請款，而這些款項自然都落入蘿拉口袋。不只如此，蘿拉甚至欺騙蔡阿嘎，要蔡阿嘎免費提供授權給廠商使用，然後再和廠商表示要付費使用授權，並從中獲利，廠商也順理成章地將這些素材拿出來打廣告。
而蘿拉做出的不法行為還不只這些，她甚至利用團購製作AB報表，以同樣的手法欺騙廠商及公司圖利，還以蔡阿嘎的名義要了大量公關品送給私人朋友，甚至利用公司同仁以蔡阿嘎名義簽勞報請款，最終獲利不法所得高達8位數，讓外界相當震驚。
蔡阿嘎也在影片資訊欄貼出：「發出解除前員工勞雇關係聲明後的這一個月，我們一一聯繫了廠商客戶、整頓公司內部制度、法律程序進行到了一個段落，在生活跟工作都回到正常軌道後，也是時候可以對外說明這個事件，希望可以釐清誤會、導正外界的種種捕風捉影。 關於影片內提及之前員工不法行為，公司仍持續調查並已委託律師協助處理。未來如有其他須提出說明的情形，也會再向關注我們的觀眾朋友報告，謝謝各界的關心。」
而蘿拉事件也因該影片發酵，粉絲們在Dcard上熱烈討論，直言：「說不定她沒有搞這齣，蔡阿嘎賺更多，或許就發給員工更多，年薪300萬都不是問題，到底要多貪多自私」、「撈了8位數，果然賺錢的方法都在刑法裡」、「8位數已經可以全款買房了」、「完全把別人的善良踩在腳底下」、「看一看比想像中誇張。」