蘿拉不只騙AB合約！用蔡阿嘎名偷做1事「獲利6位數↑」：這很嚴重
百萬YouTuber蔡阿嘎日前發表律師聲明，宣布開除元老級員工蘿拉，突如其來的消息令粉絲相當錯愕，但當時蔡阿嘎僅提到是因為蘿拉個人不法行為嚴重違反公司政策及工作規則，讓眾人瘋猜內幕。今（4）日蔡阿嘎終於在YouTube頻道詳細解釋整起事件，公開蘿拉透過「AB合約」獲利不法所得高達8位數，另外光是向單一廠商就要了價值高達6位數以上的公關品，讓二伯搖頭直嘆「這個問題非常嚴重。」
家庭消費中心/綜合報導
蔡阿嘎今日在YouTube頻道上傳新片，並解釋了開除前員工蘿拉事件完整始末。蔡阿嘎表示，身為公司窗口的蘿拉，藉由「AB合約」欺騙廠商及公司，從合作案當中不法獲利，還製作「AB報表」從團購中大量圖利，甚至利用公司同仁用蔡阿嘎名義簽勞報請款，最終獲利不法所得高達8位數。
不只如此，蘿拉還以蔡阿嘎、二伯的名義向廠商要了大量公關品送給自己私人朋友，且數量多到廠商都無法負荷，直到廠商受不了向蔡阿嘎公司同仁反應，這才讓事件曝光。二伯透露，蘿拉光是單一廠商就要了價值高達6位數以上的公關品，也向其他廠商多索取試用品寄到自己家中，讓二伯忍不住搖頭嘆「我覺得這個問題非常嚴重。」
蔡阿嘎感嘆，最痛心的是蘿拉在被揭穿不法行為後，那段期間完全沒有悔意及道歉，直到公司寄出存證信函，蘿拉才願意現身討論後續處理。蔡阿嘎方在調查過程中，蘿拉仍然持續在做出欺騙行為，因此蔡阿嘎才會緊急發布律師聲明，希望不要再有人受騙，也強調目前整起事件已經交給法律顧問處理，若有可以公開的內情後續再向大家更新。