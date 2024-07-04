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李亦伸專欄／中華男籃歸化球員「樣版」！菲律賓Justin Brownlee

▲中華男籃歸化球員難尋，球評李亦伸認為菲律賓外籍球員Justin Brownlee是最適合的樣板。（圖／美聯社／達志影像）
▲中華男籃歸化球員難尋，球評李亦伸認為菲律賓外籍球員Justin Brownlee是最適合的樣板。（圖／美聯社／達志影像）

文/特約作家李亦伸

213公分中鋒吉爾貝克（PLG職籃福爾摩沙夢想家中鋒）剛完成歸化，他是中華隊第三名歸化球員，吉爾貝克是一名擁有出色防守、籃板能力團隊球員，比阿提諾211公分稍高稍硬，但沒有中遠距離投籃能力，也沒有203公分戴維斯的速度、三分球和機動性。中華男籃這三名歸化球員球路不同，各有能力，但那一個最適合中華隊，能融入團隊提升中華隊戰力，還很難說，這要看隊友、看教練用人和搭檔組合。

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我個人偏好中華男籃找198-203公分鋒衛型歸化球員，一有持球單打能力，可以解決中華隊貧攻問題，同時負責關鍵球和拆炸彈，二有速度和機動性，平常可以對位對手大前鋒，必要時能對位扛對手中鋒，三能創造各種錯位優勢，打大有速度和持球能力+外線投籃，打小有體型錯位優勢。

昨天菲律賓在奧運資格賽拉脫維亞賽區以89：80擊敗世界級球隊拉脫維亞，菲律賓36歲歸化球員Justin Brownlee表演，他就是中華男籃最棒歸化球員樣版。

201公分Brownlee就是今年2月在亞洲盃籃球資格賽打爆中華隊關鍵人物，主打大前鋒，但有出色持球、單打、三分能力，國際賽經驗老到，同時擅長在禁區背框作戰，打擋拆順下攻擊籃框也很有一套。

對拉脫維亞一戰，Brownlee攻下26分9籃板9助攻，其中三分球8投3中，7罰7罰，出賽近38分鐘既扛禁區負責防守又拉籃板，進攻技巧全能多樣，打爆拉脫維亞跟他對位球員。

可怕的是這個老傢伙只有1次失誤。

Justin Brownlee球技等級和戰力檔次，絕不亞於南韓歸化球員羅健兒的顛峰，甚至略勝一籌。

今年2月在亞洲盃資格賽打趴中華隊，主宰全場的不是菲律賓217公分長人Kai sotto，而是這個36歲老傢伙。

Justin Brownlee體型力量經驗可以扛中鋒，最適合他的位置是大前鋒，但他具備持球、單打、擋拆和小前鋒投射技巧。

中華男籃三名歸化球員基本上都是中鋒，沒有持球、單打能力，只能扛大前鋒或對位中鋒。

更難得的是Justin Brownlee團隊意識一流，他不是菲律賓球員喜歡單打獨鬥+逞凶鬥狠典型，聰明經驗老到，而且願意認真投入防守。

以菲律賓歸化球員以往行情身價來看，Brownlee年薪大約需要60萬美元，如果有真懂行情的專家，歡迎賜教。

未來中華男籃需要找到像Justin Brownlee這種樣版歸化球員，這才是更適合中華男籃戰力、打法、隊型、需求。

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