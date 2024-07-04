李亦伸專欄／中華男籃歸化球員「樣版」！菲律賓Justin Brownlee

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昨天菲律賓在奧運資格賽拉脫維亞賽區以89：80擊敗世界級球隊拉脫維亞，菲律賓36歲歸化球員Justin Brownlee表演，他就是中華男籃最棒歸化球員樣版。
201公分Brownlee就是今年2月在亞洲盃籃球資格賽打爆中華隊關鍵人物，主打大前鋒，但有出色持球、單打、三分能力，國際賽經驗老到，同時擅長在禁區背框作戰，打擋拆順下攻擊籃框也很有一套。
對拉脫維亞一戰，Brownlee攻下26分9籃板9助攻，其中三分球8投3中，7罰7罰，出賽近38分鐘既扛禁區負責防守又拉籃板，進攻技巧全能多樣，打爆拉脫維亞跟他對位球員。
可怕的是這個老傢伙只有1次失誤。
Justin Brownlee球技等級和戰力檔次，絕不亞於南韓歸化球員羅健兒的顛峰，甚至略勝一籌。
今年2月在亞洲盃資格賽打趴中華隊，主宰全場的不是菲律賓217公分長人Kai sotto，而是這個36歲老傢伙。
Justin Brownlee體型力量經驗可以扛中鋒，最適合他的位置是大前鋒，但他具備持球、單打、擋拆和小前鋒投射技巧。
中華男籃三名歸化球員基本上都是中鋒，沒有持球、單打能力，只能扛大前鋒或對位中鋒。
更難得的是Justin Brownlee團隊意識一流，他不是菲律賓球員喜歡單打獨鬥+逞凶鬥狠典型，聰明經驗老到，而且願意認真投入防守。
以菲律賓歸化球員以往行情身價來看，Brownlee年薪大約需要60萬美元，如果有真懂行情的專家，歡迎賜教。
未來中華男籃需要找到像Justin Brownlee這種樣版歸化球員，這才是更適合中華男籃戰力、打法、隊型、需求。