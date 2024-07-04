哄騙下水拍照卻鬆手！新北狠母害2女兒碧潭溺斃　裁定殺人罪收押

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2日上午8時許，雙方再度爆發口角，簡婦一氣之下帶著2女兒搭計程車離家，10時許抵達新店碧潭，牽著女兒們一起下水，簡婦以「拍照」名義為由鬆開手，竟眼睜睜著2女兒被水流沖走，事後獨游上岸。簡婦疑因恐懼打消念頭，獨自上岸後閒晃發呆，在外徘徊整夜，因丈夫找不到妻女，當晚即報案協尋。
直到隔日晚間9時許，簡婦疑因良心過意不去，主動至當地派出所報案，聲稱帶著2女兒輕生但她獨活，警消立即派員前往搜救，尋獲小姐妹時已經溺斃，並通知簡婦丈夫及公婆前往認屍。
今日下午2時許，警方依殺人罪將簡女移送台北地檢署，複訊後依涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞聲押禁見。
北院審理後，認為被告涉犯刑法第271條第1項、兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項之成年人故意對兒童犯殺人罪，犯罪嫌疑重大，業經被告自承在卷，並有卷內其他事證可稽，且所犯為最輕本刑10年以上有期徒刑之罪，有逃亡之虞，但無滅證之虞，故裁定羈押但不禁見。
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