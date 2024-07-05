才剛踢爆蘿拉惡行！蔡阿嘎突發「不自殺聲明」　4點說明震撼觀眾

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📍本人（包括家人）樂觀開朗，身體健康，無任何使我們困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為！
📍從來無睡眠困擾，故不需服用安眠藥，不酗酒亦不吸毒。也絕不會接近下列地點：
「開放性水域、無救生員之游泳池」、「有高壓、危險氣體，或密閉式未經抽氣處理之地下室、蓄水池、水桶等」、「無安全護欄之任何高處，任何施工地點，包括製作消波塊之工地」、「任何以上未提及但為一般人正常不會前往之地點。」
📍本人（包括家人）恪遵下列事項：
「車輛上路前會檢查煞車部件、油門線等，並會在加油前關閉車輛電源與行動電話」、「絕不擅搶黃燈、闖紅燈」、「乘坐任何軌道類交通工具一定退到警戒線後一步以上，直到車輛停妥」、「騎乘機車必戴安全帽、乘車必繫安全帶」、「絕不接近任何會放射對人體有立即危害的輻射之場所（如核電廠）或設備」、「颱風天不登山、不觀浪」、「本人（包括家人）將盡可能注意電器、瓦斯、火源之使用」、「居住之房屋均使用符合法規之電路電線，絕無電線走火之可能；也絕未在家中放置過量可燃性氣體或液體」、「浴室中除該有之照明外，不放置任何電器用品，並在睡覺前關閉除電燈、冰箱、電扇外之所有電器開關」、「本人（包括家人）絕不會與隨機的不明人士起衝突，並盡可能保護自我人身安全。」
📍所以若網友在看完此聲明之後，近期或將來發現本人相關帳號不再上線，請幫我們討回公道，謝謝！
聲明曝光後，不少網友紛紛被震撼表示「後台到底是有多硬....已經夠可憐了QQ」、「好人還要被威脅就太過份了....」、「如果真有人一點歉意都沒有，還要這樣出言威脅，這真的不能接受」、「好可怕，做錯事的又不是你們，卻必須承擔這樣的害怕」、「太扯了居然需要發不自殺聲明？」、「怎麼會有這個不自殺聲明環節....真的刷新三觀」。