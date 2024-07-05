蘿拉簽AB合約槓走8位數！「苦主廠商早現身」 蔡阿嘎形象被害慘
在YouTube有「長青樹」之稱的蔡阿嘎，經營頻道已經超過10年以上，上個月初發出聲明開除任職10多年的團隊元老「蘿拉」，而4日也公開完整事件始末，指控蘿拉利用接洽窗口角色做了「AB合約」，涉及不法金額高達8位數，影片立刻衝到發燒第一。然而事實上，在上個月事件爆出之後，在社群早就有「AB合約苦主廠商」出面爆料該事件，如今也被蔡阿嘎影片證實。
家庭消費中心/綜合報導
上個月初，在蔡阿嘎發出聲明終止與元老級員工蘿拉的僱傭關係，並指控對方有不法行為時，網路上就已經有許多公關業集體爆料「蘿拉根本是業界毒瘤」，甚至有不少公關業也提到：「因為蘿拉對蔡阿嘎他們印象非常的差，不會再合作」等語。而就有一名自稱「真實案例苦主」的廠商，表示自己過去與蘿拉接洽合作案，但蘿拉竟然私下要求簽AB合約，並且不能回報公司。
沒想到該廠商拒絕之後，就被蘿拉開始各種刁難，最後甚至直接消失不見。該廠商表示「還好後來透過朋友介紹接洽到宗翰，才讓整個合作案順利完成」。然而就是蘿拉在接洽的過程中，屢屢進行這樣的行為，讓許多廠商對蔡阿嘎的合作印象非常差，甚至有不少合作的人都覺得是蔡阿嘎授權蘿拉這樣做。
但從4日蔡阿嘎發出的「完整事件說明始末」當中，才發現不僅蔡阿嘎、工作室同仁以及各大廠商，都被蘿拉騙得團團轉，也印證了6月就出面爆料「AB合約」的網友所述為真。
而蔡阿嘎發出揭開蘿拉惡行的說明影片，短短上傳12小時的時間，觀看次數已經衝破161萬，甚至直接登上YouTube「發燒第一影片」的位置，也給了許多自創工作室、當老闆的創業家一個非常大的管理員工警惕。