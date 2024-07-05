開除元老蘿拉！蔡阿嘎宣布「前員工回歸」　背景、離職原因懶人包

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不過一則以憂一則以喜，蔡阿嘎在發出影片3小時之後，也同步在社群上發文表示「宣布一個大頭佛工作室重磅消息！耶嫩正式簽約回鍋啦！闊別三年，歡迎即戰力回家，除了擔任業務窗口的角色，也會協助一些幕前的企劃，之後就會在影片中常常跟大家見面囉！歡迎各大廠商業主發我們業配喔！」
蔡阿嘎前員工耶嫩背景起底！當年離職原因公開
事實上，有在看蔡阿嘎頻道的觀眾，一定對「耶嫩」印象非常深刻，耶嫩是從「台大企管系畢業」，當時雖然耶嫩沒有相關工作經驗，但仍然被蔡阿嘎給相中，在2020年應徵加入蔡阿嘎工作室之後，就開始執行企劃的工作，寫出不少有趣的企劃，加上高顏值的長相出現在鏡頭前，是一個觀眾緣極佳的工作人員。
然而在近入工作室一年三個月之後，耶嫩向蔡阿嘎提出離職，當時候蔡阿嘎還特地為了他拍攝一集「不想做了的原因？最後真心話抱怨時間！」邀請耶嫩上該單元分享工作的困境、離職原因、真心話等。耶嫩當時坦白「雖然工作表現獲得老闆認同，但也因為在做YouTube企劃這塊，很難有升職加薪的機會，所以才會想要轉換跑道去考公股銀行。」
取代蘿拉位置！耶嫩睽違3年回歸蔡阿嘎工作室超興奮
後來耶嫩也自己開設YouTube頻道表示「因為在做YouTube企劃的過程，你不知道未來可以怎麼去調整跟改變，但如果你去做銀行的話，很明顯知道可能就能兩三年就升一階，年薪跟月薪算是相對穩定，加上年紀的考量，現在可能就是要做相對穩定的工作比較好。」耶嫩強調：「過去本來會喜歡浮動較大的工作，但人的想法都會改變，也許過去會這樣想，但現在我就比較想穩定。」
而蔡阿嘎當時候也在影片給予耶嫩祝福，並且告訴他「如果有缺你再回來」，沒想到時隔3年，耶嫩真的重磅回歸取代蘿拉的位置，讓不少老觀眾紛紛留言「天阿！我真的要哭了，耶嫩竟然回歸」、「我愛耶嫩！恭喜回歸」、「超棒，其實以前滿喜歡耶嫩的企劃，被耶嫩吸收訂閱的」、「不瞞你說....我當初是因為耶嫩才訂閱啊嘎（被打」而耶嫩也大方在留言處表示「我也許不是最優秀，但絕對是最用心的！各位廠商大大們請放心！儘管發案過來吧！」