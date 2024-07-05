溫網／謝淑薇強勢開胡！直落二晉級女雙32強 吳芳嫺首戰惜敗
台灣網球女將謝淑薇今（5）日在大滿貫溫布頓網球錦標賽第一輪，攜手利時女雙球后Elise Mertens，僅花了57分鐘，「台比聯軍」便以6：0、6：3輕取英國地主Alicia Barnett／Freya Christie，順利挺進溫網女雙32強。
記者路皓惟/綜合報導
過去4度溫網封后的謝淑薇，本屆溫網繼續和比利時女雙球后Mertens搭檔，作為女雙頭號種子，被認為是奪冠大熱門。首輪面對Alicia Barnett／Freya Christie地主搭檔，「台比聯軍」一開賽連下8局，首盤送對手吃「貝果」，接著次盤幾乎沒有碰到任何阻礙，再以6：3拿下勝利，延續全英俱樂部女雙19連勝。
溫網女雙次輪謝淑薇與Mertens將要對上英國組合Emily Appleton／宮崎百合子，繼續爭取16強門票。此外，謝淑薇除了拚女雙衛冕，這次也和波蘭選手Jan Zielinski繼續合拍，兩人在今年澳洲公開賽混雙曾拿下冠軍，這次是大會的第7種子。
吳芳嫺去年首闖16強 首度合拍二宮真琴惜敗
在女雙籤表下半區的台將吳芳嫺與日本選手二宮真琴首度合作，「台日聯軍」以3：6、2：6敗給美國組合Hailey Baptiste／Alicia Parks。去年打進16強的吳芳嫺，今年在草地大滿貫賽事中首戰便遭淘汰。
台灣兩組人馬備戰奧運 謝淑薇搭檔曹家宜
台灣兩組女雙出征巴黎奧運，世界女雙排名第2的謝淑薇，挑20歲曹家宜搭檔；至於詹家姐妹部分，詹皓晴以世界雙打排名第28，詹詠然則使用受傷前保護排名，取得奧運參賽資格；其中「詹家姐妹」連續3屆登上五環殿堂。