除息行情不同調、緯創花8天填息後翻黑　力旺填息、世界先進貼息

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科技大廠鴻海本月2日除息5.4元，除息參考價為210.6元，當天股價一度來到213元，填息4成，可惜終場收黑來到204.5元，下跌6元。昨日開盤，鴻海開高後一路走高，盤中一度衝上215元，填息約8成1，終場上漲11.5元或5.67%，來到214.5元，填息率約為72%。
昨日也有不少半導體廠除息，包括聯發科、力旺、晶豪科及世界先進。聯發科去年下半年現金股利每股配發30.40530874元，總金額486.28億元，預計7月31日發放。聯發科盤中股價攻上1400元，上漲25元，填息率達83%，尾盤遇到壓力拉回，終場收在平盤價1375元。
晶豪科去年度現金股利每股配發0.6元，總金額1.71億元，預計7月31日發放。晶豪科盤中股價攀高至106元，上漲3.5元，順利完成填息，不過尾盤卻遇壓翻黑，終場下跌1元或0.98%，收在101.5元，慘陷貼息。
力旺去年度現金股利17.49899元，總金額13.06億元，將於7月26日發放。力旺股價表現強勁，開盤跳空上漲60元，完成填息，盤中進一步攀高至2660元，上漲115元，尾盤上漲75元或2.95%，收在2620元，順利完成填息。
世界先進每股配發4.5元現金股利，總金額73.75億元，將於7月31日發放。世界先進股價表現疲弱，開低震盪走低，尾盤下跌6元或4.74%，收在120.5元，面臨貼息窘境。