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除息行情不同調、緯創花8天填息後翻黑　力旺填息、世界先進貼息

▲台北股市昨（4）日大漲350.1點，半導體股除息情況不同調。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市昨（4）日大漲350.1點，半導體股除息情況不同調。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

7月迎來台股除息潮，昨（4）日在台北股市大漲350.1點或1.51%，收在23522.53點，創下歷史收盤新高，代工大廠緯創趁勢在昨日完成填息，總共花費8個交易日，雖然尾盤無力翻黑，填息率約57%；此外，半導體廠聯發科、力旺、晶豪科及世界先進昨日除息，表現不同調，聯發科填息率一度達83%，可惜尾盤收在平盤；力旺及晶豪科強勢完成填息，不過晶豪科股價無力翻黑；世界先進則是股價逆勢走低，慘陷貼息局面。

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代工大廠緯創上個月25日除息2.6元，除息參考價為107.5元，不過除息行情失靈，當天股價開低震盪，陷貼息窘境。昨日開盤，緯創股價開高後一度衝上111元，花了8個交易日順利填息，讓股民笑開懷，可惜之後賣壓湧現，緯創股價走低翻黑，終場下跌0.5元或0.46%，來到109元，填息率約為57%。

科技大廠鴻海本月2日除息5.4元，除息參考價為210.6元，當天股價一度來到213元，填息4成，可惜終場收黑來到204.5元，下跌6元。昨日開盤，鴻海開高後一路走高，盤中一度衝上215元，填息約8成1，終場上漲11.5元或5.67%，來到214.5元，填息率約為72%。

昨日也有不少半導體廠除息，包括聯發科、力旺、晶豪科及世界先進。聯發科去年下半年現金股利每股配發30.40530874元，總金額486.28億元，預計7月31日發放。聯發科盤中股價攻上1400元，上漲25元，填息率達83%，尾盤遇到壓力拉回，終場收在平盤價1375元。

晶豪科去年度現金股利每股配發0.6元，總金額1.71億元，預計7月31日發放。晶豪科盤中股價攀高至106元，上漲3.5元，順利完成填息，不過尾盤卻遇壓翻黑，終場下跌1元或0.98%，收在101.5元，慘陷貼息。

力旺去年度現金股利17.49899元，總金額13.06億元，將於7月26日發放。力旺股價表現強勁，開盤跳空上漲60元，完成填息，盤中進一步攀高至2660元，上漲115元，尾盤上漲75元或2.95%，收在2620元，順利完成填息。

世界先進每股配發4.5元現金股利，總金額73.75億元，將於7月31日發放。世界先進股價表現疲弱，開低震盪走低，尾盤下跌6元或4.74%，收在120.5元，面臨貼息窘境。

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