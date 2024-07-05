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萊爾富開Threads「小編失控發言」瘋傳！OK超商躺著中槍：太離譜

▲「萊爾富」也加入Threads的戰場，沒想到才剛開通帳號沒多久，小編「暴走式言論」讓網友直呼太離譜。（示意圖／記者林調遜攝）
▲「萊爾富」也加入Threads的戰場，沒想到才剛開通帳號沒多久，小編「暴走式言論」讓網友直呼太離譜。（示意圖／記者林調遜攝）

記者張嘉哲/綜合報導

由臉書母公司Meta開設的社群平台「Threads」日前剛滿一週年，短短一年時間每月活躍人數衝破1.75億人，成為不少人在日常生活中抒發心情、抱怨的最佳天地。隨著許多名人都開始用Threads，許多台灣企業也紛紛註冊官方帳號加入，並用貼文以幽默風趣的方式行銷自我品牌。然而，近日「萊爾富」也加入Threads的戰場，沒想到才剛開通帳號沒多久，小編「暴走式言論」讓網友直呼太離譜，紛紛要求官方出面道歉。

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萊爾富日前開通「Threads」帳號，發出第一則串文是以圖文方式，寫下「測試一下，應該不會被發現」，只見圖片中疑似暗指台灣四大超商的地位，其7-11以及全家是恐龍的大角色，萊爾富則是拿著棒球棍的柴犬，而OK超商則是一隻傑利鼠。

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▲萊爾富日前開通「Threads」帳號，第一篇串文就以梗圖諷刺OK在台灣超商界地位最小，也到對方版面詢問「咖啡是多好喝」，讓不少網友感到不妥。（圖/Threads）
結果其貼文釣出OK超商的小編回應「哈囉！我為什麼是小鼠鼠？」結果萊爾富小編也直白的回應「你最小啊！」除此之外，萊爾富小編也跑到OK超商在Threads6月11日「你們都不知道OK超商咖啡多好喝」貼文中留言「阿是多好喝啦！」OK超商小編則回應「你可以喝喝看。」

萊爾富Threads帳號開通一天被炎上！小編失控發言瘋傳

除了萊爾富小編評論OK是台灣超商地位最小的以外，隔一天早上又發文「大家早上都吃啥？誰敢PO全家、7-11、OK的早餐，我直接給你一拳」。結果有網友點評YouTuber「陪沈團」與全家聯名的「草莓肉鬆蛋三明治」是令人不舒服的東西，萊爾富小編則還回應「同感。」

甚至有網友的私人社群發文提到自己購買之名丼飯店的「唐揚雞咖哩飯」，餐盒蓋建議咖哩飯食用前要先攪拌，結果萊爾富小編又出現回應「蠻唐的」，後來被罵爆歧視身障者後，萊爾富小編又回應「不要這麼敏感麻！這邊做個聲明好了，造成你的誤會很抱歉，對於唐這個字引用自日文，唐揚炸雞塊很唐，形容這炸雞塊很道地沒別的意思。」

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▲萊爾富小編到處在「Threads」社群留言引戰，疑似歧視身障者言論立刻被炎上。（圖/Threads）
相關截圖全部在「Threads」上鋪天蓋地被瘋傳，不少網友傻眼直呼「是忘記切帳號還是真的故意的....這真的很離譜」、「言論爆炸性的失控，低級跟有趣真的只有一線之隔」、「萊爾富真的不知道自家小編有多誇張嗎....傻眼到爆」、「我以前當小編多怕公關危機，發言要符合品牌一致性是基本的吧，這真的太扯」而截至目前為止，萊爾富官方尚未針對該事件回應。

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