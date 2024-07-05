國旗在中國海警前飄揚！澎湖漁船被追20分鐘求救　海巡署急救援

中方近期動作頻頻，3日晚間8時35分許，澎湖籍「龍劼滿」漁船駛到距澎湖馬公西北方60浬（限制水域外34浬，中線以西11.5浬）外的海域作業，突然遭舷號不明的中國海警船艦以探照燈干擾，並且逐步逼近，立即向海巡求援，立即調派西南海域「偉星艦」、澎湖海巡隊線上3539艇前往協助，並增派10091艇緊急出勤，並同步通報漁業署通知其他在周邊作業的漁船注意，直到晚間8時50分「龍劼滿」表示已航離現場，未再遭追逐。
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4日中午12點48分，在澎湖縣目斗嶼西北方37.3浬（中線以西3.5浬），「聖元福8號」遭4艘中國警船驅趕，廣播要求駛離，中國海警船接近驅趕，形成包圍合進之勢，海巡署接獲通報後，立即調派偉星艦、台中艦及台中海巡隊10031艇、澎湖海巡隊10091、3503艇等2艦3艇前往應處。
海巡署指出，4日下午3時許包括偉星艦在內2艦3艇陸續趕抵，發現大陸2艘海警船，並向其廣播「此為我漁船作業海域，勿干擾作業」。
海巡署表示，目前已經將附近海域列為巡弋重點，全面提升執法巡護作為，同時呼籲漁民朋友在海上如遇到突發狀況，請撥打118海巡服務專線，海巡艦艇會立即前往援處，確保漁民海上作業安全。