東海願提供土地給輝達　校長張國恩唯一要求：幫學校培養人才

美股昨日休市一日、台股開盤上漲9點　台積電下跌5元、守穩千元

▲台股漲、股市漲（圖／NOWnews資料照）
▲台股漲、股市漲（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

美國昨（4）日適逢獨立紀念日，因此美股四大指數休市一天，因此台北股市今（5）日少了外力干擾，開盤上9.48點、來到23532.01點。此外，台股今日收週線。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.38點、來到277.69點。

權值股，昨日站上千金股行列的台積電，開在平盤位置後下跌5元、來到1000元，守穩千元關卡；鴻海也同樣開在平盤，隨後下跌元、來到元；昨日收在平盤的聯發科開盤上漲5元、來到1380元。

疲軟的經濟數據提振降息希望，美股四大指數前（3）日多數走高，特斯拉連7紅，那斯達克、標普500指數再創歷史新高紀錄。道瓊指數下跌23.85點或0.06%，收39308點；那斯達克指數上漲159.54點或0.88%，收18188.3點；標普500指數上漲28.01點或0.51%，收5537.02點；費半指數上漲106.73點或1.92%，收5651.72點。

數據顯示美國工廠訂單意外下降，美國服務業活動陷入收縮，顯示經濟放緩。有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國6月民間就業人數僅增加15萬人，連3月成長放緩，並且低於市場預期的增加16萬人，顯示美國勞動市場降溫。

科技五大天王中多數走高，Meta上漲0.09%，蘋果上漲0.58%，Alphabet上漲0.42%，微軟上漲 0.32%，亞馬遜下跌1.21%。半導體股多數走高，輝達上漲4.57%，博通上漲4.33%，美光上漲3.19%，高通上漲1.82%，應用材料上漲1.02%，德儀上漲0.26%，AMD下跌0.25%。

台股ADR漲聲一片，台積電ADR上漲3.86%，日月光ADR上漲1.91%，聯電ADR上漲0.48%，中華電信ADR上漲0.77%。

除息行情不同調、緯創花8天填息後翻黑　力旺填息、世界先進貼息

外資加碼362億、三大法人合計買近400億　台股漲350點、再創新高

台積電、華城站上千金股行列　台股漲350點、收23522點再創新高

台積電站上千元關卡！今年已漲近7成　你跟上了嗎？1張賺進41.2萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生