蔡阿嘎被當白痴耍4年！陳沂揭蘿拉爽吞千萬原因：是我也只能相信
知名YouTuber蔡阿嘎上個月將任職超過10年的員工蘿拉開除，昨（4）日公開原因，蘿拉被發現近年跟廠商談合作時簽下AB合約，B合約款項全進到自己的口袋，私吞的不法所得突破千萬元。對此，網紅陳沂表示，理解蔡阿嘎被蘿拉欺瞞多年的原因，最主要是對廠商分潤數字的信任，並感嘆：「真心換絕情絕對比損失的8位數更痛。」
記者楊穎軒／綜合報導
陳沂看完蔡阿嘎說明解雇蘿拉始末的影片後發文，「覺得真是個鬼故事」，指完全可以同理蔡阿嘎之所以好幾年沒發現蘿拉的劣行，是因為開團購所得的分潤，取決於商品銷售狀況，有賣得好也有賣不好的時候，每次的金額本來就不確定，「就像廠商分潤給我多少錢，我也只能相信，就算後台也可能造假，既然要合作就是維持信任關係。」
針對蘿拉除了假造AB合約收錢，還會假借蔡阿嘎的名義去向廠商要公關品，而且是超乎廠商負荷的索取，或是廠商提供拍攝的電器，蘿拉會騙蔡阿嘎稱廠商要求必須回收，結果收到她自己家裡去等行為，陳沂直言：「這種人就是習慣性說謊，而且都說得很真喔！然後很厚臉皮，信不信，就算罪證確鑿，她一定還敢到處哭訴自己才是受害者。」
貼文一出，網友紛紛留言：「跟大谷的前翻譯可以較一勁」、「公關品要到6位數滿誇張的」、「這件事情居然可以持續3到4年才東窗事發...覺得她怎麼那麼心狠手辣」、「真心錯付的感覺真的是最難過的」、「得利後就停不下來，滿恐怖」、「看起來都覺得很誇張無法相信，但是回頭看看我們公司最近發生的事情，都覺得沒什麼事情是不可能了！」
有網友建議，攸關公司財務最基本的會計職位，出納、稽核應該由不同人負責處理，不過也有人說：「但是人家搞AB合約，給會計另一個合約也不會發現啊！而且全部廠商只能對她（蘿拉），變成沒有人知道有什麼狀況！」