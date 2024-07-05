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大谷翔平今賽前練傳接球30公尺！為術後最遠　山本由伸也傳好消息

▲MLB美國職棒今（5）日洛杉磯道奇續在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，日籍球星大谷翔平在賽前也進行傳接球練習，目前他傳接球的距離已經拉到100英呎（約30.48公尺），這是大谷自從動刀以來，並一路復健至今最遠的距離。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB美國職棒今（5）日洛杉磯道奇續在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，日籍球星大谷翔平在賽前也進行傳接球練習，目前他傳接球的距離已經拉到100英呎（約30.48公尺），這是大谷自從動刀以來，並一路復健至今最遠的距離。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒今（5）日洛杉磯道奇續在主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，而日籍球星大谷翔平稍早在賽前也進行傳接球練習，根據美媒報導，大谷翔平今天進行25分鐘左右的傳球練習，狀況正在逐步進步當中，目前大谷傳接球的距離已經拉到100英呎（約30.48公尺），這是他自從動刀以來，並一路復健至今最遠的距離。而道奇「日籍最強投」山本由伸也傳出好消息，主帥Dave Roberts透露，山本過去受傷的右肩現在已不會疼痛。

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大谷持續努力復健　力拼明年重返投手丘

大谷翔平去年9月底接受右手肘韌帶撕裂手術，今年賽季也早已確定不會以「投打二刀流」的身分在場上比賽，但他也一直在很努力復健，訓練師也替他安排好訓練菜單，固定讓大谷偶爾進行傳接球練習，為了就是要幫助他力拼明年重返投手丘。

而儘管今年看不到「投手大谷」，但大谷翔平也不因此氣餒，日前受訪時他曾表示，雖然他確實很懷念在投球丘上出賽的氛圍，但自己並不會因此而操之過急，而是會逐步復健，讓身體回到最佳狀態。「從某種意義上來說，我確實相當懷念那種氛圍。但現在我真的只是專注在每天的進步，我非常專注於此。」大谷翔平日前說到。

山本由伸傷勢也好轉　但回到場上仍要時間

至於道奇的日籍強投山本由伸，日前6月15日先發出戰皇家隊時，因右肩旋轉肌袖拉傷關係，被放進15天傷兵名單，當時他也隨即接受了核磁共振檢查，最終好在沒有出現撕裂傷勢。而道奇主帥Dave Roberts稍早則透露，山本預計下週開始進行傳接球練習。

當時山本由伸僅投2局，用了28球後，就因右肩不適提前退場，經檢查為右肩旋轉肌袖拉傷，進入到15天傷兵名單。Roberts稍早透露，山本由伸目前右肩已經不會疼痛，傷勢正逐漸好轉，目前他復健也只有用重力訓練球，預計下週將開始進行傳接球練習，但要回到場上還需要一定時間。


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