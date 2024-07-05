好熱不想上班！95%渴望高溫假　戶外上工「日薪2983元」起跳

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其餘大熱天開工的「副作用」，又分別為：「注意力不集中」(42%)、「容易頭昏或頭痛」(38.4%)，以及「工作情緒低落」(36.9%)、「記憶力變差」(20.2%)。
碰上高溫日，員工也希望雇主能有更為「人性化」的政策，在可複選狀況下，其中包含了：「提供免費飲料、冰淇淋」(51.9%)、「中午時段免出勤，並採彈性工時」(51%)，以及「設定便服日，不用穿西裝、套裝」(49.5%)、「可穿拖鞋、涼鞋辦公」(39.3%)。其餘勞方期待的「企業消暑政策」，又還有：「改以電話、電郵聯繫，取代外出洽公」(35.2%)、「出門洽公，全額補貼計程車費」(34.3%)、「設置淋浴間」(32.6%)。
有46.6%的人透露，曾經「因為處理公務而曬傷過」；以及有49.3%的人透露，曾經「因為處理公務而中暑過」：這當中又有31.1%，甚至因此「請假就醫或休養」。不過假如勞工被要求「戶外高溫工作」，一天若以8小時計算，大家願意接受的「日薪」，平均至少要給2983元，其中甚至有13.4%的人認為，要達到「5000塊(含)以上」起跳的薪酬水準，換算下來時薪為373元，大概是「基本工資時薪」183元的兩倍左右。
合計有94.8%的勞工認為，政府「應該訂定」高溫假制度，不過其中又分成：53.6%支持「有行業與職務的限制」；41.2%則支持「不分行業與職務」。
針對戶外工作部分，更有高達96.6%的人，覺得「應該訂定」高溫津貼制度；平均每個月補貼，「至少」要有2338元。
相較之下，雇主們合計有48.9%的公司，「贊成」實施高溫假，其中又分成：44.3%為「有行業與職務的限制」；僅4.6%為「不分行業與職務」。同樣針對夏天戶外工作者，更有58.6%的企業表態，「願意」提供高溫津貼，不過每個月補助「上限」，平均落在1598元；可惜換算下來，大約只有「勞方期望值」的68.3%，也就是打「68折」。
yes123求職網發言人楊宗斌認為，像是以「室內工作環境」來說，假如沒有電風扇或空調，或者窗戶沒有全開，空氣不流通又悶熱，每逢夏天開工，容易出現人員頭昏不適、呼吸不順狀況，如果又處於產線、廠房，恐怕將導致工安意外。
楊宗斌進一步分析，雖然對於實施「高溫假」、「高溫津貼」，勞資雙方意見分歧，例如外場、外勤或業務人員，因為代表公司執行公務，有時為了企業形象，夏季繼續穿西裝、套裝上工，甚至需要打領帶。因此站在照顧員工的立場，衷心建議老闆、主管，當室外溫度超過35度時，可適度放寬服裝規定，讓上班族更加舒適，避免大量流失水分而中暑。
楊宗斌更呼籲企業主，應當特別留意「戶外作業工作者」的熱危害風險，遵守「職業安全衛生設施規則」規定，提供休息場所、飲料，並降低作業場所溫度、調整作息時間，也要實施健康管理、熱疾病預防教育宣導，以及建立緊急通報處理機制。
楊宗斌也指出，特別是營建業勞工，經常需要頂著大太陽趕工，或者是路邊派報、舉牌人員，他(她)們更需要注意「降溫」、「飲水」、「休息」三大原則。