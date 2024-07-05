大谷翔平吸金能力太驚人！道奇球場廣告全部賣光　連高層都嚇到

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大谷翔平和山本由伸在加入道奇隊後，迅速吸引多家日系企業贊助。自4月以來，道奇隊先後與全日空（ANA）、東洋輪胎（TOYO TIRE）、大創、日本興和株式会社、KOSE、KANZAI、木下集團、養樂多、THK等企業集團達成贊助協議。5月20日（日本時間21日），道奇隊又宣布與築地銀章魚燒簽訂複數年合約，甚至在道奇球場設有店鋪。
根據《CNN》報導，道奇隊球場內廣告全部賣光，甚至帶動整體大聯盟「大谷經濟」，連客隊都收到贊助需求，可以看到大谷要前往美聯、國聯比賽時，客隊也都有日本企業贊助商標。
此外，Stan Kasten也認為，大谷效應對棒球整體是好的發展，「不管是對我們、整個球界，或是讓我們的球迷，海外的球迷是場更多，所以可以看到更多的發展，這隊棒球界來說整體也令人值得敬佩。」
大谷吸金能力超強 估帶來1787億經濟效益
根據關西大學名譽教授宮本勝浩指出，大谷翔平加盟洛杉磯道奇後，預計將帶來約8650億日圓（約合1787.7億台幣）的經濟效益，超過他在洛杉磯天使隊最後一年創造的5040億日圓（約合1026.6億台幣）。
根據宮本勝浩的估算，道奇主場球迷消費增加約220億日圓（約合44.8億台幣），贊助收入將達約1010億日圓（約合205億台幣）。此外，還有轉播權利金收入，每年的轉播權利金達8000萬美元（約合260億台幣），也就是說，大谷一年就可以幫球隊賺進超過他的薪資總和，加上大谷又簽下「延遲付款」的合約，所以道奇隊有機會賺更多。