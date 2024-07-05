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大谷翔平吸金能力太驚人！道奇球場廣告全部賣光　連高層都嚇到

▲大谷翔平吸金能力驚人，道奇隊主場廣告全部賣光，預計連客隊都想要贊助廣告。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平吸金能力驚人，道奇隊主場廣告全部賣光，預計連客隊都想要贊助廣告。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平吸金能力驚人！美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平日前吸引第11家日本企業贊助，讓道奇隊賺翻，道奇隊高層CEO及球團代表Stan Kasten今（5）日接受美國媒體《CNN》訪問時指出，道奇隊球場內部廣告全部賣光，「沒想到會變成這樣，真的是超乎我們想像。」大谷翔平在去年跟道奇簽下10年7億美元（約221億台幣）的超級天價，不過根據道奇隊的計算，應該最快一年之內就可以回本。

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大谷效應驚人　道奇隊票房賣點

大谷翔平和山本由伸在加入道奇隊後，迅速吸引多家日系企業贊助。自4月以來，道奇隊先後與全日空（ANA）、東洋輪胎（TOYO TIRE）、大創、日本興和株式会社、KOSE、KANZAI、木下集團、養樂多、THK等企業集團達成贊助協議。5月20日（日本時間21日），道奇隊又宣布與築地銀章魚燒簽訂複數年合約，甚至在道奇球場設有店鋪。

根據《CNN》報導，道奇隊球場內廣告全部賣光，甚至帶動整體大聯盟「大谷經濟」，連客隊都收到贊助需求，可以看到大谷要前往美聯、國聯比賽時，客隊也都有日本企業贊助商標。

此外，Stan Kasten也認為，大谷效應對棒球整體是好的發展，「不管是對我們、整個球界，或是讓我們的球迷，海外的球迷是場更多，所以可以看到更多的發展，這隊棒球界來說整體也令人值得敬佩。」

大谷吸金能力超強　估帶來1787億經濟效益

根據關西大學名譽教授宮本勝浩指出，大谷翔平加盟洛杉磯道奇後，預計將帶來約8650億日圓（約合1787.7億台幣）的經濟效益，超過他在洛杉磯天使隊最後一年創造的5040億日圓（約合1026.6億台幣）。

根據宮本勝浩的估算，道奇主場球迷消費增加約220億日圓（約合44.8億台幣），贊助收入將達約1010億日圓（約合205億台幣）。此外，還有轉播權利金收入，每年的轉播權利金達8000萬美元（約合260億台幣），也就是說，大谷一年就可以幫球隊賺進超過他的薪資總和，加上大谷又簽下「延遲付款」的合約，所以道奇隊有機會賺更多。


▲美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平日前吸引第11家日本企業贊助，讓道奇隊賺翻，道奇隊高層CEO及球團代表Stan Kasten今（5）日接受美國媒體《CNN》訪問時指出，道奇隊球場內部廣告全部賣光。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平日前吸引第11家日本企業贊助，讓道奇隊賺翻，道奇隊高層CEO及球團代表Stan Kasten今（5）日接受美國媒體《CNN》訪問時指出，道奇隊球場內部廣告全部賣光。（圖／美聯社／達志影像）

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