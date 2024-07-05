詹皇為何簽「1+1」、而非3年？美媒：這可能是他生涯最後一份合約

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James這份2年1.04億美元的頂薪合約，第二年為球員選項，並包含交易否決權。他可以最大程度的掌控自己的生涯，可以在明年夏天再次成為自由球員，是要與球隊重新簽下一份新合約、或是轉隊到另一支球隊，甚至直接退休，選擇權都在他手上。
而他之所以沒有直接簽下3年全額頂薪合約，McMenamin分析表示，這看起來是一個信號：「這很可能是LeBron James在其輝煌生涯中，所簽下的最後一份合約」。
「James和他的經紀人Rich Paul一直以這一點為榮，就是他在生涯中打完了他所簽下的每一份合約，從未申請過交易，他也從未被所在球隊交易過。所以他兌現了每一份自己所簽下合約。」McMenamin如此說道，「如果他簽下的是一份2+1的合約、或3年合約，他也許會想自己能否完成那份合約？」
湖人團隊薪資爆炸 難以補強
湖人有機會在詹皇退役之前再次讓他觸及冠軍之巔嗎？根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，目前已經撞到第二土豪線的他們補強前景並不樂觀。
「新的薪資規定中，第二土豪線實際上相當於硬薪資帽，這非常限制球隊的操作餘地。湖人還有3個可以交易的首輪選秀權，但球隊們現在對於付出選秀權變得謹慎得多。」Wojnarowski本季最常被提及的主題是發展，透過選秀和培養球星，得到好的資產。
Wojnarowski進一步表示，「我認為這個夏天你看到的任何運作都會是小修小補，沒有大規模的操作上演，目前市場上也沒有絕佳的球員需要去爭取。就算有，以湖人當前的財政狀況，他們也不一定能夠參與其中。」