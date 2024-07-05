預測2026新北市長參戰人選 黃暐瀚：「這情況」下蘇巧慧可能當選
新北市長侯友宜即將於2026年卸任，各陣營將派誰出來參選，外界都相當關注；而民進黨立委、新北市黨部主委蘇巧慧日前公開表態，努力朝著參選2026新北市長的方向前進。對此，資深媒體人黃暐瀚預測新北市長選舉人選，極大機率就是蘇巧慧、台北市副市長李四川、民眾黨團總召黃國昌等3個人參選。
政治中心／綜合報導
黃暐瀚4日在節目《57爆新聞》中表示，新系都挺蘇巧慧選2026年新北市長，包括總統賴清德，而整個新北市12個立委當中，有3個蘇系，加上正國會也沒有人的時候，蘇巧慧就是一個最大、最主要的參選人，所以蘇巧慧說朝參選2026的新北市長之路邁進，蘇巧慧或她的爸爸蘇貞昌看到機會，就衝出去了。
黃暐瀚認為，這次新北市長選舉，極大機率就是蘇巧慧、李四川、黃國昌等3個人參選。黃暐瀚指出，黃國昌身為民眾黨第一戰將，現在的聲量還高過民眾黨主席柯文哲，「不讓他選市長，難道叫他當李四川的副市長嗎？他也不會願意。」
黃暐瀚接著指出，國民黨在新北市長有朱立倫8年、侯友宜8年，根據日前中廣、民意調查協會的民調顯示，李四川支持度看起來很高，是第一名，黃國昌大概是13%；在這種狀況下，國民黨又是現任的縣市，一定提名，可在藍白都提名的狀況下，蘇巧慧搞不好拿到40%，就能當選新北市長。